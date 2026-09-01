Украина может недополучить значительную часть из $29,5 млрд от международных партнеров. Нужно принять 44 решения правительства и 26 законов, которые уже внесены в Верховную Раду.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время выступления в Верховной Раде во вторник, 1 сентября.

Украина может не получить часть помощи от партнеров

— Украина может недополучить значительную часть из $29,5 млрд от международных партнеров, если не будет совместной результативной работы парламента и правительства, – отметил он.

Чтобы бюджет получил эти средства, нужно принять 44 решения правительства и 26 законов, которые уже внесены в Верховную Раду, и 17 законопроектов, которые должны быть внесены как можно скорее.

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— Правительство со своей стороны обеспечит выполнение всех 44 решений до 1 ноября. Прошу депутатов, независимо от политических предпочтений, также принять все необходимые законопроекты, – заверил Корецкий.

Также он заявил о дефиците бюджета Сил обороны в размере $27 млрд. По словам премьера, он возник “из-за объективного удорожания войны, технологических решений, потребности в дополнительном финансировании противовоздушной обороны и финансового обеспечения наших воинов”.

— На всех уровнях ведутся переговоры с международными партнерами, чтобы обеспечить экстренное финансирование этих потребностей, – заверил Корецкий.

Ранее Корецкий говорил, что Кабинет министров усиливает контроль за бюджетными расходами в рамках режима экономии и уже нашел 70 млрд грн, которые планируют направить на финансирование оборонных потребностей.

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