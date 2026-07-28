Украинские чиновники актуализируют потребности до конца 2026 года, параллельно формируя проект бюджета на 2027 год.

Об этом по итогам специального совещания с финансово-экономическим блоком сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Правительство готовит бюджет на 2027 год

В совещании приняли участие представители Министерства финансов, Министерства экономики, Национального банка Украины, Государственной казначейской службы и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

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По словам Корецкого, участники определили первоочередные шаги по выполнению международных обязательств, от которых зависит финансовая поддержка международных партнеров и сохранение макрофинансовой стабильности.

Особое внимание уделили финансированию Сил обороны, реализации планов устойчивости и обеспечению социальных расходов.

Премьер сообщил, что правительство актуализирует финансовые потребности государства до конца 2026 года, параллельно начав подготовку проекта государственного бюджета на 2027 год.

По его словам, совещания по состоянию государственных финансов и макроэкономической ситуации будут проходить регулярно.

Напомним, что 23 июля премьер-министр Сергей Корецкий сообщил о начале подготовки проекта государственного бюджета на 2027 год.

Тогда он поручил министерствам до 31 июля подать предложения по основным параметрам документа, а Кабинет Министров должен внести его в Верховную Раду до 15 сентября.

По словам главы правительства, бюджет будут формировать с учетом потребностей обороны, финансовой устойчивости государства и социальной политики.

Фото: Сергей Корецкий

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