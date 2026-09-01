Работа учителя — это не только преподавание. Во время полномасштабной войны педагоги работают в условиях постоянного психологического стресса, воздушных тревог, дистанционного обучения и необходимости поддерживать детей в сложных обстоятельствах.

Повысят ли зарплату учителям в Украине с 1 сентября 2026 года, читайте в материале Фактов ICTV.

Повысятся ли зарплаты учителей с 1 сентября 2026 года

В Министерстве образования и науки объявили об очередном повышении зарплат учителей с 1 сентября 2026 года. Зарплаты учителей увеличатся еще на 20% с 1 сентября 2026 года. В январе зарплаты педагогических и научно-педагогических работников уже были повышены на 30%.

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Таким образом, в 2026 году заработная плата педагогов увеличится в общей сложности на 50% по сравнению с 2025 годом.

В Министерстве образования и науки отметили, что с 1 сентября 2026 года учреждения общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, инклюзивные ресурсные центры и государственные образовательные учреждения перейдут на новый механизм оплаты труда.

Вместо Единой тарифной сетки заработная плата будет определяться коэффициентами к базовому значению в 28 885 грн.

Минимальная заработная плата педагогического работника составит 1,6-кратную минимальную заработную плату, а научно-педагогического работника — две минимальные заработные платы.

На сколько увеличатся зарплаты учителей в школах с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября для школьных учителей надбавка за престиж профессии составит от 20% до 30% от заработной платы.

В заработную плату будет включена дополнительная выплата в размере 2 600 грн за неблагоприятные условия труда.

Для преподавателей, работающих полный рабочий день в зонах передовой линии, сохраняется отдельная надбавка в размере 2 600 грн из государственного субсидирования.

По расчетам Министерства образования и науки, полная месячная заработная плата сотрудников школ составит от 16,6 до 37 тыс. грн до вычета налогов, или приблизительно от 12,8 до 28,5 тыс. грн после вычета налогов.

Заработная плата педагогов в профессиональном и профессиональном предвысшем образовании

С 1 сентября преподавательский состав государственных учреждений профессионально-технического довузовской подготовки перейдет на новую систему оплаты труда.

Для учреждений, финансируемых из местных бюджетов, переход зависит от решения местного самоуправления.

Премиальная надбавка составит от 5% до 30%.

Преподавателям, готовящим специалистов по приоритетным профессиям и специальностям для оборонно-промышленного, топливно-энергетического, машиностроительного и металлообрабатывающего комплексов, предусмотрено дополнительное повышение заработной платы на 10%.

С учетом надбавок и премий заработная плата составит от 14,5 до 37 тыс. грн до вычета налогов или от 11,2 до 28,5 тыс. грн после их выплаты.

Заработная плата преподавателей вузов

С 1 сентября новый механизм оплаты труда применяется к высшим учебным заведениям.

Заработная плата педагогических и научно-педагогических работников высших учебных заведений, с учетом надбавок и премий, составит от 17 до 53 тыс. грн до вычета налогов или приблизительно от 13 до 41 тыс. грн после вычета налогов.

Для сотрудников государственных высших учебных заведений сумма может быть выше за счет дополнительного повышения в фонде заработной платы.

Что будет с зарплатами в детских садах и учреждениях внешкольного образования

Для воспитателей дошкольных и внешкольных учреждений, финансируемых из местных бюджетов, переход на новую систему с 1 сентября зависит от решения местного самоуправления.

Премия за престиж составит от 5% до 30%.

В случае перехода на новый механизм, заработная плата воспитателей по одной ставке составит от 14,5 до 28 тыс. грн до вычета налогов, или примерно от 11 до 21,5 тыс. грн после их уплаты.

В официальную заработную плату также будет включена дополнительная выплата в размере 2 600 грн за неблагоприятные условия труда.

Заработная плата сотрудников инклюзивных ресурсных центров

Инклюзивные ресурсные центры также переходят на новый механизм оплаты труда с 1 сентября.

Для воспитателей ИРЦ премия за престиж составит от 25% до 30%.

С учетом надбавок и дополнительных выплат, заработная плата составит от 22,5 до 28 тыс. грн до вычета налогов, или приблизительно от 17,3 до 21,5 тыс. грн после их выплаты.

От чего будет зависеть заработная плата педагога

Окончательная выплата зависит от должности, квалификации, опыта, объема работы, надбавок, дополнительных выплат, а для научно-педагогических работников также от научной степени и ученого звания.

Поэтому после повышения два учителя на одной и той же должности могут получать разные суммы.

Министерство образования и науки подчеркивает, что повышение заработной платы в 2026 году является следующим этапом работы над заработной платой педагогов. Министерство признает, что эти изменения не решают проблему полностью, поэтому работа над дальнейшим повышением выплат продолжается.

Источник : Міносвіти

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