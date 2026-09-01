До 1 сентября остаются считанные дни. Для школьников и их родителей эта дата, прежде всего, означает начало нового учебного года, но изменения в Украине этим не ограничиваются. С начала осени вступят в силу новые правила и решения, касающиеся образования, зарплат, бронирования и других сфер жизни.

Что изменится для украинцев с 1 сентября и к чему следует подготовиться — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда начнется новый учебный год и как будут работать школы

2026/2027 учебный год в заведениях общего среднего образования начнется 1 сентября 2026 года и продлится до 30 июня 2027-го. Такое решение приняло правительство.

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При этом единой даты завершения занятий для всех школ не будет. Областные и Киевская городские военные администрации вместе с учредителями учебных заведений будут определять организацию обучения с учетом безопасностной ситуации.

Конкретную дату завершения учебных занятий, последнего звонка и начала летних каникул каждая школа будет определять самостоятельно. Это решение будет принимать педагогический совет, поэтому календарь обучения может отличаться в зависимости от учреждения.

В 2026/2027 учебном году образовательная сеть будет насчитывать 25 242 заведения, для каждого из которых уже определили формат работы. 9 301 детсад будет работать очно, 1 210 — дистанционно, а 1 111 — в смешанном формате. Среди школ очное обучение организуют в 8 424 заведениях, дистанционное — в 1306, смешанное — в 2 211. В первые классы в этом году планируют принять около 243,3 тыс. детей.

Безопасность остается одним из главных условий для организации очного обучения. К началу года укрытия обустроены в 11 375 школах, что позволяет охватить около 80% детей. Еще 113 укрытий сейчас строят или ремонтируют.

Отдельно государство продолжает работать над энергостойкостью учебных заведений. На усиление энергетической независимости еще 500 заведений направили 1,2 млрд грн.

В июне школы также смогут проводить дополнительные занятия и консультации по преодолению образовательных потерь. Однако это право учебного заведения, а не обязательное требование.

Зарплата учителей с 1 сентября вырастет еще на 20%: сколько будут получать педагоги

С 1 сентября 2026 года заработные платы педагогов вырастут еще на 20%. Это второй этап повышения: в январе оплата труда учителей уже выросла на 30%.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что сентябрьское повышение будет гарантировано. По его словам, повышение зарплат до рыночного и европейского уровня является постепенным процессом.

После сентябрьского повышения молодые учителя будут ориентировочно получать от 12,8 до 17,7 тыс. грн на руки, а опытные педагоги — от 16,9 до 28,5 тыс. грн в месяц. Конкретный размер выплаты будет зависеть от стажа, квалификации и нагрузки.

Отдельно об изменениях с 1 сентября 2026 года в подходе к оплате труда педагогов говорил Сергей Бабак. Он обратил внимание, что проблема заключается не только в самом размере зарплат, но и в структуре выплат.

По его словам, сейчас базовый оклад учителя остается небольшим, а значительную часть зарплаты формируют разные надбавки. Поэтому между доходами молодых и опытных педагогов возникает разрыв примерно в 2,5 раза.

Бесплатное питание в школах с сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года бесплатное горячее питание станет доступным для учащихся 1-11 классов коммунальных школ, обучающихся очно или в смешанном формате. В общей сложности программа охватит около 3 млн школьников.

На ее расширение правительство дополнительно направило более 7,4 млрд грн на сентябрь-ноябрь 2026 года. Средства будут получать местные бюджеты, которые будут организовывать питание в школах.

Размер финансирования будет зависеть от возраста ребенка. На питание учащегося начальной школы предусмотрено 50 грн в день. Это не выплата родителям, а средства для организации одноразового горячего питания.

Для прифронтовых областей будет действовать отдельный механизм. В частности, 35 грн на ребенка в день будет финансировать государство, еще 15 грн — Всемирная продовольственная программа ООН. В итоге на питание ученика начальной школы также придется 50 грн в день.

Распределяют средства с учетом количества учащихся, учебных дней и посещаемости. Организацией питания непосредственно будут заниматься общины.

Повышение стипендий для студентов с 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года академические стипендии студентов высших учебных заведений вырастут вдвое. Минимальная академическая стипендия увеличится с 2 000 грн до 4 000 грн в месяц.

Также изменения с 1 сентября 2026 года включают в себя обновление порядка выплат стипендий для студентов частных университетов. Обучающиеся в частных учреждениях высшего образования по государственному заказу будут получать академические стипендии. Ранее для этой категории студентов не было надлежаще урегулированного механизма таких выплат.

Повысятся и другие виды стипендий для студентов университетов:

стипендия Президента Украины — с 10 000 грн до 20 000 грн в месяц;

стипендия Верховной Рады Украины — с 4 400 грн до 8 800 грн;

стипендия Кабинета Министров Украины — с 4 000 грн до 8 000 грн;

минимальная академическая стипендия — с 2 000 грн до 4 000 грн;

повышенная академическая стипендия за особые успехи — с 2 910 грн до 5 820 грн;

стипендия по отраслевому принципу — с 2 550 грн до 5 100 грн;

повышенная стипендия по отраслевому принципу — с 3 710 грн до 7 420 грн.

Возрастут выплаты и для студентов заведений профессионального высшего образования. В частности, минимальная академическая стипендия составит 3 020 грн вместо 1 510 грн.

Стипендия Президента Украины для студентов колледжей увеличится до 15 200 грн, Верховной Рады — до 6 640 грн, а повышенная академическая стипендия за особые успехи — до 4 394 грн. По отраслевому принципу студенты будут получать 3 860 грн, а повышенная такая стипендия составит 5 618 грн.

Английский язык станет обязательным в детсадах с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года изучение английского языка станет обязательной частью образовательного процесса для детей 5-6 лет во всех заведениях дошкольного образования. Такие изменения предусмотрены законом Украины О применении английского языка в Украине и законом Украины О дошкольном образовании.

Для проведения занятий штатными нормативами детсадов предусмотрена должность учителя английского языка. На каждую группу детей старшего дошкольного возраста будет предусмотрено 0,25 штатной единицы.

Министерство образования и науки также разработало методический советчик для воспитателей. В нем содержатся практические рекомендации по планированию и проведению занятий по английскому языку в старших группах детсадов.

МОН обновило государственные стандарты общего среднего образования

Кабинет министров Украины обновил четыре государственных стандарта общего среднего образования, утвержденные в 2011, 2018, 2020 и 2024 годах. Изменения должны привести образовательные документы в соответствие с действующим законодательством и подготовить систему перехода на профильное среднее образование с 1 сентября 2027 года.

Для школьников предусмотрели переходный механизм, поэтому ученики, начавшие обучение по стандарту 2011 года, смогут завершить его по тем же правилам.

Отдельно к стандартам начального, базового и профильного образования добавили учебные планы с украиноведческим компонентом. Они предназначены для детей, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях. Это позволит им изучать украинские предметы без необходимости параллельно проходить две полные образовательные программы.

Изменения коснулись и обучающей нагрузки. В 7-9 классах увеличили на два часа общее количество времени на предметы гражданской и исторической образовательной отрасли.

Обновили и подход к инклюзивности. В документах теперь большее внимание уделяется функциональным трудностям ученика и необходимому уровню поддержки, а не его медицинскому диагнозу. Соответственно, изменили терминологию касательно трудностей со зрением, слухом, речью, опорно-двигательным аппаратом и интеллектуальным развитием.

Пакунок школяра снова можно оформить через Дію

Украинские семьи снова могут подавать заявки на Пакунок школяра в приложении Дія. Программа предусматривает единовременную выплату 5 000 грн для родителей и законных представителей детей, которые в этом году начинают обучение в первом классе.

Деньги предназначены для подготовки ребенка к школе. Их можно потратить на канцелярию, книги, школьную одежду, обувь и другие необходимые для обучения вещи.

Заявку может подать один из родителей, усыновитель или законный представитель ребенка. Для этого в приложении Дія нужно открыть раздел Помощь от государства, найти услугу Пакунок школяра и выбрать ребенка, который идет в первый класс.

Во время оформления необходимо открыть Дія.Картку, если ее еще нет, а для получения выплаты выбрать специальный счет Турбота про дитину. После проверки данных заявление нужно подписать с помощью Дія.

Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, документы оформляет законный представитель. Это можно сделать в сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Подать заявление могут родители и представители, не пользующиеся Дією. Для этого нужно обратиться в любой сервисный центр ПФУ.

Возвращение из СОЧ до 20 сентября: как работает упрощенный механизм

До 20 сентября 2026 года военные, самовольно покинувшие воинскую часть или совершившие дезертирство до 12 июня, могут добровольно вернуться на службу по упрощенной процедуре. Такой механизм правительство ввело постановлением №767.

Главное преимущество – военный может сам выбрать воинскую часть, в которую хочет вернуться. Для этого нужно до 20 сентября подать рапорт в одну из определенных частей.

Подать рапорт сразу в несколько частей нельзя. После его получения командование имеет семь календарных дней, чтобы принять решение. Военный получит либо согласие, либо отказ с указанием причины.

После согласования рапорта нужно прибыть в избранную воинскую часть. В течение следующих шести месяцев перевести военного в другую часть без его письменного согласия не могут. Среди исключений расформирование, ликвидация или реорганизация части.

Есть и возможность освобождения от уголовной ответственности за СОЧ или дезертирство по статьям 407 и 408 Уголовного кодекса Украины. Это происходит в установленном законом порядке.

В комментарии для Фактов ICTV адвокат юридической компании Муренко, Курявый и партнеры Виктория Косюк отметила, что после 20 сентября этот упрощенный механизм действовать не будет. Для военных, которые не успеют им воспользоваться, а также для случаев СОЧ после 13 июня 2026-го, возвращение будет происходить через батальоны резерва. При этом самостоятельно выбрать военную часть уже нельзя будет.

Отдельное правило действует для тех, кто впервые совершил СОЧ или дезертирство во время военного положения. Такой человек может быть освобожден от ответственности, если добровольно обратится к следователю, прокурору или суду и заявит о готовности продолжить службу. Для этого также необходимо письменное согласие командира воинской части.

Налоговая будет передавать данные военнообязанных Минобороны

Среди перечня изменений в Украине с 1 сентября — порядок обмена информацией о военнообязанных. Государственная налоговая служба передаст Минобороны данные о гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, чтобы актуализировать информацию в реестре военнообязанных Оберіг.

Такое решение предусмотрено постановлением Кабинета министров №981. Налоговая обязана передать нужные сведения в течение 90 календарных дней. Информацию из налогового реестра будут использовать для автоматической проверки данных в реестре Оберіг.

Благодаря этому Минобороны сможет выявлять людей, чьи данные еще не внесены в военный реестр, а также находить несоответствия в информации, в частности адреса, паспортных и других персональных данных. В некоторых случаях исправить такие несоответствия можно без личного обращения к ТЦК.

Изменения также касаются украинцев за границей. При обращении мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за определенными консульскими услугами будут проверять действительность военно-учетного документа через системы, связанные с реестром Оберіг.

Бронирование с 1 сентября: когда работник может потерять отсрочку

С 1 сентября все действующие бронирования автоматически не отменяются. Ключевым для работника является статус предприятия, на котором он работает. Если компания подтвердила статус критически важной, дата 1 сентября не означает, что работникам нужно заново оформлять бронирование.

Об изменениях в бронировании Фактам ICTV подробно рассказала юрист АО Марусяк и партнеры Адриана Чвартацкая. Подробности о продлении бронирования и новых требованиях читайте здесь.

Согласно постановлению Кабмина №692, действовавшие ранее решения о критичности предприятий сохраняются в течение определенного срока, но не дольше чем до 1 сентября 2026 года. До этой даты соответствующие органы должны пересмотреть эти решения.

Поэтому риск для забронированных работников возникает не с самого начала сентября. Проблема может возникнуть, если предприятие не подтвердит свою критичность или утратит этот статус. В таком случае исчезает и основание, по которому работнику предоставили бронирование.

Если предприятие получило новое решение о критичности до 1 сентября, работников нужно продолжить бронировать на новый срок. Для этого предусмотрена отдельная услуга на портале Дія – Продление бронирования работников.

Отсрочка для педагогов в Резерв+

С 1 сентября 2026 года в приложении Резерв+ планируют запустить оформление отсрочки для учителей и других педагогических работников учреждений общего среднего образования. Минобороны тестирует эту услугу в бета-режиме.

Воспользоваться ею смогут педагоги, работающие в школе по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

При подаче заявки система будет самостоятельно проверять необходимые сведения в государственных реестрах. Поэтому собирать справки и обращаться в ЦПАУ для оформления отсрочки не нужно.

Укрзализныця повысит зарплаты работникам с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года работникам Укрзализныци повысят заработные платы на 10–15%. Повышение в первую очередь будет касаться дефицитных специальностей и может охватить более 150 тыс. железнодорожников.

Речь идет о работниках, от которых напрямую зависит работа железной дороги, а именно от тех, кто ремонтирует локомотивы и вагоны, восстанавливает поврежденные пути и инфраструктуру, обслуживает железнодорожные объекты и обеспечивает движение поездов.

Об этом заявил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник во время встречи с железнодорожниками. По его словам, повышение зарплат должно стать поддержкой для работников, продолжающих выполнять свою работу в условиях войны.

Решение об увеличении выплат обсуждали с коллективом Укрзализныци, руководством компании, наблюдательным советом и народными депутатами.

Дополнительные средства для железной дороги, в частности, обеспечивает индексация грузовых тарифов. Она позволяет финансировать перевозки, ремонтировать подвижной состав, восстанавливать поврежденную инфраструктуру и повышать оплату труда.

Следующий пересмотр грузовых тарифов намечен на 1 января 2027 года. Ожидается, что это позволит продолжить повышение зарплат железнодорожников и в следующем году.

Точные размеры доплат для разных категорий работников и механизм их начисления Укрзализныця должна сообщить в ближайшее время.

Программу Власна справа обновят с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года государственная программа Власна справа будет работать по новой модели. Она будет предусматривать поддержку не только для тех, кто хочет начать бизнес, но и для предпринимателей, которые планируют его расширять.

На открытие собственного дела можно будет получить грант от 100 тыс. до 300 тыс. грн, а при определенных условиях даже до 500 тыс. грн. Для развития и масштабирования уже действующего бизнеса предусмотрены гранты от 500 тыс. до 1,5 млн грн, которые в отдельных случаях могут достигать 2,5 млн грн.

Сумма зависит от количества рабочих мест, региона, сферы деятельности и категории заявителя.

Деньги можно использовать для приобретения оборудования, аренды или ремонта помещения, цифровизации, рекламы, найма работников и расширения производства.

Отдельные возможности предусмотрены для ветеранов, людей с инвалидностью в результате войны и их семей, а также для семей погибших защитников и защитниц. Для них микрогранты увеличили до 300-500 тыс. грн в зависимости от количества созданных рабочих мест. Для молодежи размер пособия на старт бизнеса составит до 200 тыс. грн.

В Украине появится банкнота номиналом 2 000 грн

4 сентября 2026 года Национальный банк вводит в наличное обращение новую банкноту номиналом 2 000 грн. Она станет самым большим номиналом украинской гривны.

На лицевой стороне будет размещен портрет Василия Стуса, а на обратной — здание филологического факультета Донецкого национального университета, где учился поэт.

Новая банкнота будет иметь синий цвет и размер 75×166 мм, поэтому ее будет легко отличить от других номиналов. На ней также разместят строку из стихотворения Стуса и надпись, выполненную шрифтом по мотивам графики Георгия Нарбута.

Отдельное внимание НБУ уделил защите банкноты. Она будет иметь более 20 защитных элементов, включая обновленную “оконную” защитную ленту в сине-желтом цвете и оптически-сменный элемент SPARK. При наклоне банкноты цвет отдельных элементов будет изменяться.

В НБУ отмечают, что у новой банкноты будет уникальная защитная лента. При изменении угла наклона на ней можно будет увидеть эффект движения, а изображение тризуба будет меняться на знак гривны.

Дата введения банкноты также связана с биографией Василия Стуса. 4 сентября 1965 года он вместе с Вячеславом Чорноволом и Иваном Дзюбой выступил против репрессий украинской интеллигенции во время премьеры фильма Тіни забутих предків в Киеве. А 4 сентября 1985 года поэт скончался в советском лагере.

Какие риски создаст появление банкноты номиналом 2 000 грн и как это повлияет на наличное обращение и цены, Факты ICTV узнавали у банкиров. Подробнее о прогнозе по введению новой банкноты читайте здесь.

Украина переходит на новый стандарт электронной подписи

Среди изменений в Украине с 1 сентября — введение национального криптографического алгоритма Купина как основного стандарта для квалифицированной электронной подписи (КЭП). Кабинет министров принял решение, которым его закрепили вместо устаревших стандартов ГОСТ. Об этом сообщили в Минцифры.

Алгоритм Купина — украинская разработка в сфере криптографии. Его использование усилит защиту электронных подписей от современных киберугроз и обеспечит технологическую независимость цифровых продуктов государства.

Для пользователей переход не требует срочных действий. Ранее выданные КЭП будут действовать до истечения срока действия их сертификатов. Документы, договоры и отчеты, подписанные по старым алгоритмам ГОСТ, также будут сохранять юридическую силу.

Цифровые сервисы продолжат распознавать старые подписи при проверке документов. В то же время новые операции будут проводить уже по стандарту Купина. С 1 сентября все новые сертификаты КЭП будут выдаваться исключительно по новому алгоритму.

Бизнесу и разработчикам программного обеспечения советуют заблаговременно проверить, поддерживают ли их системы стандарт Купина. Это позволит провести необходимые настройки до перехода и избежать сбоев в работе электронных сервисов.

Фантомы вернутся на дороги и будут фиксировать превышение скорости

Специальные патрульные автомобили Фантом вернутся на украинские дороги. Они фиксируют превышение скорости при движении и снаружи не отличаются от обычных патрульных машин.

Такие автомобили уже работали в Украине перед началом полномасштабной войны. За месяц работы полицейские привлекли к ответственности более 26 тыс. водителей, превысивших скорость.

МВД также увеличивает количество камер автоматической фиксации. Ужесточение контроля за скоростью является частью мер по уменьшению аварийности на дорогах.

В МВД также нарабатывают предложения по ужесточению ответственности за систематические нарушения ПДД, безопасности пассажирских перевозок и урегулированию вопроса управления легким электротранспортом.

За первые недели августа в Украине было зафиксировано более 1 300 ДТП с пострадавшими. МВД отмечает, что повышение безопасности дорожного движения предполагает не только ужесточение ответственности, но и комплекс мер по улучшению культуры поведения водителей.

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