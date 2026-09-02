Нынешний урожай овощей в Украине достаточно неплохой, хотя по некоторым культурам он будет несколько ниже, чем в прошлом. В частности, картофеля уродило меньше из-за засухи, которая пришлась на период цветения кустов.

Факты ICTV узнавали, сколько стоит лук в Украине, какая цена лука за кг в супермаркетах и ​​на рынках и стоит ли ожидать подорожания овоща осенью.

Цена лука в супермаркете

В супермаркетах цена на лук зависит от сорта. Обычный репчатый лук стоит дешевле, тогда как белый и красный дороже.

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К примеру, в АТБ по состоянию на 2 сентября обычный репчатый лук стоит 19,59 грн за кг. Белый лук Стерлинг и красный Марс стоят по 34,95 грн/кг.

Цена лука на рынке

На рынках лук сейчас стоит дешевле, чем в супермаркетах. В частности, на киевском оптовом рынке Столичный средняя цена репчатого лука составляет 13 грн за кг, а минимальная — около 12 грн за кг.

Если сравнивать со серединой августа, когда лук на рынке продавали примерно по 16-17 грн за кг, то снижение заметно.

Продавцы на рынке также предлагают сухой лук, который можно хранить в течение зимы. По словам одного из продавцов, лук продают сетками до 20 кг. За такую ​​сетку по цене около 13 грн за кг придется заплатить примерно 250 грн.

Оптовая цена лука в Украине

На оптовом рынке и непосредственно у производителей оптовая цена лука в Украине еще ниже.

На площадке Agro-Ukraine есть предложения лука урожая 2026 года. Цена зависит от калибра, качества и объема партии. Среди актуальных объявлений есть предложения сухого лука для хранения по 15 грн за кг, а также более дешевые варианты от производителей.

Например, в одном из объявлений от 2 сентября лук с поля предлагают по 5 грн за кг, а лук, подготовленный для хранения, — по 10-12 грн за кг.

Есть и предложения лука в сетках по 20 кг по цене около 8-9 грн за кг небольшого калибра.

Какой урожай лука в этом году

В Винницкой области в этом году фермеры говорят о меньших объемах производства лука по сравнению с прошлым сезоном. На предприятии Органик-Д в Сутисках под овощами имеют около 30 га. Часть площадей была отведена под лук.

В этом году, по словам директора предприятия Вадима Кричковского, объем производства лука в Украине сократился. Это сказалось и на закупочной стоимости.

Если в прошлом году лук закупали примерно по 2-3 грн за кг, то сейчас цена выше. Для производителей это уже дает возможность получать прибыль от выращивания культуры.

По словам Кричковского, ситуация с овощами в Украине во многом зависит от того, сколько фермеров решают выращивать ту или иную культуру.

Может ли лук подорожать

Факты ICTV расспросили исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, как осенью будут меняться цены на овощи.

По его прогнозу, в начале сентября лук и морковь будут стоить около 12-17 грн за кг, свекла и капуста — 10-15 грн, а картофель — 14-18 грн за кг.

В начале месяца цены на овощи борщевого набора будут оставаться низкими. Однако ближе к концу сентября они могут возрасти на 5-7%. Среди причин эксперт называет закладывание качественных овощей в хранилища. Речь уже идет о продукции, подготовленной для длительного хранения, поэтому ее стоимость будет выше.

По словам Олега Пендзина, во второй половине октября будут дорожать и сезонные овощи. К концу ноября цены на эту категорию могут вырасти на 15-20%.

Так что цена на лук в Украине сейчас заметно отличается в зависимости от места продажи: около 20 грн за кг в супермаркете за обычный репчатый лук, около 13 грн — на киевском оптовом рынке и от 7-10 грн за кг — в части оптовых предложений от производителей.

Если речь идет именно о сухом луке, пригодном для длительного хранения, нынешние оптовые цены дают возможность уже сейчас закупить его на зиму.

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