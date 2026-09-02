Цьогорічний урожай овочів в Україні досить непоганий, хоча за деякими культурами він буде дещо нижчим, ніж торік. Зокрема, картоплі вродило менше через посуху, яка припала на період цвітіння кущів.

Факти ICTV дізнавалися, скільки коштує цибуля в Україні, яка зараз ціна цибулі за кг у супермаркетах і на ринках та чи варто очікувати подорожчання овоча восени.

Ціна цибулі в супермаркеті

У супермаркетах ціна на цибулю залежить від сорту. Звичайна ріпчаста цибуля коштує дешевше, тоді як біла та червона дорожчі.

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Наприклад, в АТБ станом на 2 вересня звичайна ріпчаста цибуля коштує 19,59 грн за кг. Біла цибуля Стерлінг та червона Марс коштують по 34,95 грн за кг.

Ціна цибулі на базарі

На ринках цибуля зараз коштує дешевше, ніж у супермаркетах. Зокрема, на київському оптовому ринку Столичний нині середня ціна ріпчастої цибулі становить 13 грн за кг, а мінімальна — близько 12 грн за кг.

Якщо порівнювати з серединою серпня, коли цибулю на ринку продавали приблизно по 16-17 грн за кг, то зниження помітне.

Продавці на ринку також пропонують суху цибулю, яку можна зберігати протягом зими. За словами одного з продавців, цибулю продають сітками до 20 кг. За таку сітку за ціною близько 13 грн за кг доведеться заплатити приблизно 250 грн.

Гуртова ціна цибулі в Україні

На гуртовому ринку та безпосередньо у виробників гуртова ціна цибулі в Україні ще нижча.

На майданчику Agro-Ukraine зараз є пропозиції цибулі врожаю 2026 року. Ціна залежить від калібру, якості та обсягу партії. Серед актуальних оголошень є пропозиції сухої цибулі для зберігання по 15 грн за кг, а також дешевші варіанти від виробників.

Наприклад, в одному з оголошень від 2 вересня цибулю з поля пропонують по 5 грн за кг, а цибулю, підготовлену для зберігання, — по 10-12 грн за кг.

Є й пропозиції цибулі у сітках по 20 кг за ціною близько 8-9 грн за кг невеликого калібру.

Який урожай цибулі цьогоріч

На Вінниччині цьогоріч фермери говорять про менші обсяги виробництва цибулі порівняно з минулим сезоном. У підприємстві Органік-Д у Сутисках під овочами мають близько 30 га. Частину площ відвели під цибулю.

Цьогоріч, за словами директора підприємства Вадима Кричковського, обсяги виробництва цибулі в Україні скоротилися. Це позначилося і на закупівельній вартості.

Якщо торік цибулю закуповували приблизно по 2-3 грн за кг, то зараз ціна вища. Для виробників це вже дає змогу отримувати прибуток від вирощування культури.

За словами Кричковського, ситуація з овочами в Україні значною мірою залежить від того, скільки фермерів вирішують вирощувати ту чи іншу культуру.

Чи може цибуля подорожчати

Факти ICTV розпитали виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, як восени змінюватимуться ціни на овочі.

За його прогнозом, на початку вересня цибуля та морква коштуватимуть близько 12-17 грн за кг, буряк і капуста — 10-15 грн, а картопля — 14-18 грн за кг.

На початку місяця ціни на овочі борщового набору залишатимуться низькими. Проте ближче до кінця вересня вони можуть зрости на 5-7%. Серед причин експерт називає закладання якісної городини у сховища. Ідеться вже про продукцію, підготовлену для тривалого зберігання, тому її вартість буде вищою.

За словами Олега Пендзина, у другій половині вересня дорожчатимуть і сезонні овочі. До кінця листопада ціни на цю категорію можуть зрости на 15-20%.

Тож ціна на цибулю в Україні зараз помітно відрізняється залежно від місця продажу: близько 20 грн за кг у супермаркеті за звичайну ріпчасту цибулю, близько 13 грн — на київському гуртовому ринку та від 7-10 грн за кг — у частині гуртових пропозицій від виробників.

Якщо йдеться саме про суху цибулю, придатну для тривалого зберігання, нинішні гуртові ціни дають можливість уже зараз закупити її на зиму.

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