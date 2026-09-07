Морковь — один из овощей, которые легко найти на украинском столе в течение всего года. Она содержит бета-каротин, клетчатку, витамины и минералы, а добавлять ее можно не только к супам и гарнирам, но и к свежим салатам, закускам и домашним заготовкам.

Именно сейчас, в сезон свежих овощей, морковь часто появляется на столах украинцев.

Сколько стоит 1 кг моркови, читайте в нашем материале.

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Почему цена на морковь падает

Украинский рынок моркови сейчас переживает период падения цен. Стоимость корнеплода падает уже третью неделю подряд, ведь моркови на рынке много, в то время как спрос остается невысоким.

По данным аналитиков EastFruit, оптовая цена на морковь в Украине от производителей составляет 12–18 грн за кг. За неделю цена снизилась примерно на 20%. В основном это касается средних сортов, не рассчитанных на длительное хранение. Фермерам нужно быстро реализовать такие объемы, поэтому они вынуждены уступать покупателям в цене.

По словам участников рынка, продажи происходят небольшими партиями. Покупатели пользуются большим предложением и пытаются договориться о еще более низкой цене. Поэтому оптовая цена на морковь в Украине сейчас значительно ниже, чем раньше.

Несмотря на удешевление, цена на морковь остается примерно на 46% выше, чем в начале осени 2025 года.

Цена на морковь в супермаркете по состоянию на 7 сентября

Для покупателя цена на морковь в супермаркете сейчас выше, чем у производителя. На 7 сентября средняя цена моркови за кг составляет около 22 грн. За месяц средняя стоимость снизилась более чем на 8 грн.

В разных торговых сетях цена моркови за 1 кг отличается:

Metro – 18,90 грн/кг;

Auchan – 19,80 грн/кг;

Megamarket – 28,50 грн/кг.

На сайте VARUS сейчас можно найти весовую морковь за 15,90 грн/кг, а мытую – за 24,90 грн/кг.

Цена на морковь на рынке

На рынке цена более выгодна, особенно если покупать овощ большим объемом. В частности, на Столичном рынке в Киеве в субботу, в разгар торговли, морковь можно было приобрести примерно по 15 грн/кг.

Такая цена на морковь на базаре действовала при покупке мешком, то есть это фактически оптовое предложение. Если брать небольшое количество, стоимость килограмма выше.

Стоит ли сейчас покупать морковь для хранения

Сейчас на рынке преимущественно продают морковь, которую фермерам нужно быстро продать. А вот морковь поздних сортов, предназначенная для длительного зимнего хранения, будет массово появляться ближе ко второй половине сентября. В это время можно покупать овощ для закладки в погреб.

Цена такой моркови будет отличаться от нынешней, ведь это уже другая категория продукции. Это поздние сорта, которые выращивают и собирают для хранения.

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