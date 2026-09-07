Морква — один із тих овочів, які легко знайти на українському столі протягом усього року. Вона містить бета-каротин, клітковину, вітаміни та мінерали, а додавати її можна не лише до супів і гарнірів, а й до свіжих салатів, закусок та домашніх заготовок.

Саме зараз, у сезон свіжих овочів, морква часто з’являється на столах українців.

Скільки коштує 1 кг моркви, читайте в нашому матеріалі.

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Чому ціна на моркву падає

Український ринок моркви зараз переживає період падіння цін. Вартість коренеплоду падає вже третій тиждень поспіль, адже моркви на ринку багато, тоді як попит залишається невисоким.

За даними аналітиків EastFruit, оптова ціна на моркву в Україні від виробників становить 12-18 грн за кг. За тиждень ціна знизилася приблизно на 20%. Здебільшого це стосується середніх сортів, які не розраховані на тривале зберігання. Фермерам потрібно швидко реалізувати такі обсяги, тому вони змушені поступатися покупцям у ціні.

За словами учасників ринку, продажі відбуваються невеликими партіями. Покупці користуються великою пропозицією і намагаються домовитися про ще нижчу ціну. Тож оптова ціна на моркву в Україні зараз значно нижча, ніж була раніше.

Попри здешевлення, ціна на моркву залишається приблизно на 46% вищою, ніж на початку осені 2025 року.

Ціна на моркву в супермаркеті станом на 7 вересня

Для покупця ціна на моркву в супермаркеті зараз вища, ніж у виробника. На 7 вересня, середня ціна моркви за кг становить близько 22 грн. За місяць середня вартість знизилася більш ніж на 8 грн.

У різних торговельних мережах ціна моркви за 1 кг відрізняється:

Metro — 18,90 грн/кг;

Auchan — 19,80 грн/кг;

Megamarket — 28,50 грн/кг.

На сайті VARUS зараз можна знайти вагову моркву за 15,90 грн/кг, а миту — за 24,90 грн/кг.

Ціна на моркву на базарі

На ринку ціна вигідніша, особливо якщо купувати овоч великим обсягом. Зокрема, на Столичному ринку в Києві у суботу, в розпал торгівлі, моркву можна було придбати приблизно по 15 грн за кг.

Така ціна на моркву на базарі діяла за умови купівлі мішком, тобто це фактично оптова пропозиція. Якщо брати невелику кількість, вартість кілограма вища.

Чи варто зараз купувати моркву для зберігання

Зараз на ринку переважно продають моркву, яку фермерам потрібно швидко реалізувати. А от морква пізніх сортів, призначена для тривалого зимового зберігання, масово з’являтиметься ближче до другої половини вересня. Саме тоді можна купувати овоч для закладання в погріб.

Ціна на таку моркву буде відрізнятися від нинішньої, адже це вже інша категорія продукції. Це пізні сорти, які вирощують та збирають саме для зберігання.

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