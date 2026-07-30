Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає зміну правил оподаткування товарів, придбаних українцями через іноземні маркетплейси.

Кабмін схвалив законопроєкт про скасування пільги на посилки до €150

Документ направлять на розгляд Верховної Ради, повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Наразі міжнародні посилки вартістю до €150, які надходять в Україну, звільнені від сплати податку на додану вартість. Уряд пропонує скасувати цю пільгу та запровадити ПДВ на імпортні товари незалежно від їхньої вартості — починаючи з €0.

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Водночас зміни не стосуватимуться приватних подарунків вартістю до €45, які фізичні особи надсилають безоплатно. Такі відправлення, як і раніше, не оподатковуватимуться.

Законопроєкт має привести українські правила у відповідність до законодавства Європейського Союзу, створити однакові умови для іноземних онлайн-продавців та українського бізнесу, а також зменшити обсяги так званого сірого імпорту.

За розрахунками уряду, запровадження нової моделі дозволить щороку додатково залучати до державного бюджету близько 10 млрд грн. Ці кошти планують спрямовувати, зокрема, на фінансування оборони, підтримку стійкості держави та розвиток економіки.

Як працюватиме оподаткування посилок

Урядовий документ доповнює законопроєкт №15112-д щодо змін до Податкового кодексу, який уже перебуває на розгляді парламенту. Разом вони мають створити правову основу для запровадження європейської моделі оподаткування дистанційної торгівлі.

Обов’язок нараховувати та сплачувати ПДВ планують покласти не на українських покупців, а на іноземні маркетплейси або їхніх посередників. Тож податок має включатися у вартість товару без необхідності окремої ручної доплати під час отримання посилки.

Декларувати товари в міжнародних поштових та експрес-відправленнях повинні будуть поштові оператори або експрес-перевізники. Для цього використовуватимуть спеціальні електронні реєстри.

Також передбачено вимоги щодо реєстрації та обліку маркетплейсів, зокрема їхніх представників в Україні, якщо йдеться про компанії-нерезиденти.

Для бізнесу запровадять перехідний період. Упродовж першого року поштових операторів, перевізників і маркетплейси не штрафуватимуть за ненавмисні помилки, пов’язані з несвоєчасною або неповною сплатою ПДВ за посилки вартістю до €150, якщо сам податок буде сплачено повністю.

Коли запрацюють нові правила

Зміни можуть набути чинності не раніше 1 січня 2027 року. Перед цим уряд має окремо підтвердити готовність маркетплейсів, поштових операторів, перевізників та необхідних інформаційних систем до роботи за новою моделлю.

Корецький також доручив Міністерству фінансів та іншим відповідальним органам опрацювати положення законопроєкту з парламентськими комітетами, представниками фракцій і депутатських груп, а також детально роз’яснити громадськості запропоновані зміни.

За результатами опитування агенції Info Sapiens, запровадження однакових правил оподаткування для українських магазинів та іноземних маркетплейсів підтримують 52–54% громадян.

Серед головних переваг реформи опитані називали додаткові надходження до бюджету, підтримку українського бізнесу, забезпечення чесної конкуренції, скорочення сірого імпорту та наближення українського законодавства до норм ЄС.

Нагадаємо, що 26 травня Верховна Рада відхилила законопроєкт про оподаткування посилок до €150. Запровадження ПДВ на посилки вартістю до €150 євро було одним із бенчмарків програми фінансування України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), який держава мала виконати до березня.

На початку червня МВФ погодив перенесення закону про посилки до кінця липня. Тож ризики для отримання траншу у $686 млн знято.

Джерело : Урядовий портал

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