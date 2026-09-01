Верховная Рада не поддержала законопроект №15460, необходимый для введения новых правил таможенного оформления международных посылок стоимостью до €150. Документ связан с запланированной отменой льготы по уплате НДС для таких отправлений.

Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Рада не поддержала новые правила для посылок стоимостью до €150

Во время пленарного заседания во вторник за законопроект №15460 проголосовали 194 народных депутата. Еще семь выступили против, 39 — воздержались. Для принятия решения требовалось не менее 226 голосов.

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Законопроект предусматривает изменения в Таможенный кодекс Украины, которые должны урегулировать процедуры таможенного оформления после отмены льготы по уплате НДС для международных посылок стоимостью до €150.

В частности, документ определяет обязанности маркетплейсов-нерезидентов и правила применения валютных курсов при дистанционной продаже товаров.

Изменения разработаны для приведения таможенного законодательства в соответствие с законопроектом № 15112-д о налогообложении НДС операций электронной торговли, а также для гармонизации украинских правил с законодательством ЕС.

Что будет с НДС на посылки стоимостью до €150

Сам законопроект №15460 не отменяет налоговую льготу для международных посылок. Это предусмотрено сопутствующим законопроектом №15112-д, за который Верховная Рада еще должна проголосовать.

Документ предусматривает отмену освобождения от НДС международных почтовых отправлений стоимостью до €150.

Его принятие также связано с получением Украиной второго транша макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере €3,7 млрд в рамках займа на €90 млрд.

Напомним, в июле Кабмин одобрил законопроект об отмене льготы на посылки стоимостью до €150.

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