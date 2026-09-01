Налог на посылки стоимостью до €150: Верховная Рада не поддержала законопроект о евроинтеграции
- Раде не хватило голосов для изменения таможенных правил в отношении недорогих посылок из-за рубежа.
- Проваленный законопроект связан с запланированным пересмотром налоговой льготы для международных отправлений.
- Вопрос о посылках стоимостью до 150 евро стал частью более широких обязательств Украины перед Евросоюзом.
Верховная Рада не поддержала законопроект №15460, необходимый для введения новых правил таможенного оформления международных посылок стоимостью до €150. Документ связан с запланированной отменой льготы по уплате НДС для таких отправлений.
Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.
Рада не поддержала новые правила для посылок стоимостью до €150
Во время пленарного заседания во вторник за законопроект №15460 проголосовали 194 народных депутата. Еще семь выступили против, 39 — воздержались. Для принятия решения требовалось не менее 226 голосов.
Законопроект предусматривает изменения в Таможенный кодекс Украины, которые должны урегулировать процедуры таможенного оформления после отмены льготы по уплате НДС для международных посылок стоимостью до €150.
В частности, документ определяет обязанности маркетплейсов-нерезидентов и правила применения валютных курсов при дистанционной продаже товаров.
Изменения разработаны для приведения таможенного законодательства в соответствие с законопроектом № 15112-д о налогообложении НДС операций электронной торговли, а также для гармонизации украинских правил с законодательством ЕС.
Что будет с НДС на посылки стоимостью до €150
Сам законопроект №15460 не отменяет налоговую льготу для международных посылок. Это предусмотрено сопутствующим законопроектом №15112-д, за который Верховная Рада еще должна проголосовать.
Документ предусматривает отмену освобождения от НДС международных почтовых отправлений стоимостью до €150.
Его принятие также связано с получением Украиной второго транша макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере €3,7 млрд в рамках займа на €90 млрд.
Напомним, в июле Кабмин одобрил законопроект об отмене льготы на посылки стоимостью до €150.