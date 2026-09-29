Найближчим часом нового єдиного ліміту на зняття готівки для всіх клієнтів українських банків запроваджувати не планують.

Зараз на зняття готівки впливають одразу два рівні обмежень. Перший встановлює Національний банк України, другий безпосередньо банк, який обслуговує картку або володіє банкоматом.

При цьому у 2026 році правила справді змінилися. Після оновлення постанови НБУ №18, яка регулює роботу банківської системи в умовах воєнного стану, для окремих рахунків клієнтів граничну суму підвищили до 200 000 грн. Однак для звичайних особистих рахунків фізичних осіб добове обмеження залишилося на рівні 100 000 грн.

Зараз дивляться

Скільки можна зняти грошей у банкоматах в Україні у 2026 році — в матеріалі Фактів ICTV.

Скільки можна зняти грошей у банкоматі 2026

Якщо людина користується гривневим рахунком для особистих потреб, а не для підприємницької чи незалежної професійної діяльності, протягом доби вона може отримати готівкою до 100 000 грн.

Саме цей показник найчастіше називають лімітом на зняття готівки. Але він не означає, що банкомат обов’язково видасть клієнту 100 000 грн одним платежем.

Наприклад, банк може дозволяти зняти певну суму за одну операцію, а після цього встановлювати паузу на кілька годин. Тому для отримання всієї доступної суми доведеться зробити кілька операцій або скористатися іншим банкоматом.

Від чого залежить сума, яку видасть банкомат

Навіть за наявності коштів на рахунку фактична сума видачі може бути меншою за загальний ліміт НБУ.

Причина — внутрішні правила банків і технічні можливості банкоматів. Зокрема, фінансова установа може обмежити кількість грошей, які клієнт отримує за один раз або протягом певного проміжку часу.

Окремі правила можуть діяти для карток інших банків. Крім того, банк може застосовувати індивідуальні обмеження в межах фінансового моніторингу.

Є й суто технічний фактор: банкомат має обмежену кількість купюр, яку здатен видати під час однієї операції.

Скільки можна зняти грошей у банкоматі Приватбанку у 2026 році

У ПриватБанку власник картки може отримати в банкоматі до 40 000 грн протягом трьох годин. При цьому загальна сума готівкової гривні, яку можна отримати з рахунку протягом доби, не повинна перевищувати встановлені НБУ 100 000 грн.

Для деяких категорій клієнтів діє нижчий показник — 20 000 грн за три години. У банку пов’язують такі обмеження з вимогами фінансового моніторингу.

Якщо ж у банкоматі ПриватБанку використовується картка іншої фінансової установи, діє ліміт 20 000 грн за одну операцію і 20 000 грн протягом трьох годин. Водночас для окремих карток можуть діяти додаткові правила платіжних систем.

На суму, яку можна отримати за один раз, також впливає тип банкомата. Звичайний пристрій може видати до 40 купюр, а ресайклінговий — до 99.

Скільки можна зняти грошей з Монобанку у 2026 році

У monobank немає власної мережі банкоматів. Тому тут потрібно враховувати правила того банку, якому належить конкретний банкомат.

Саме власник банкомата визначає, яку максимальну суму можна отримати за одну операцію. В одному випадку це може бути 10 000 грн, в іншому — 20 000 грн або більше.

При цьому добовий ліміт для звичайного особистого гривневого рахунку залишається загальним — до 100 000 грн.

Є також питання комісії. За офіційними тарифами monobank, під час зняття власних коштів у банкоматах України стягується 0,9% від суми. Тобто з 10 000 грн комісія становитиме 90 грн.

Скільки готівкової валюти можна отримати

Обмеження поширюється не тільки на гривню. Якщо клієнт хоче зняти долари, євро чи іншу іноземну валюту зі свого рахунку, діє добова межа до 100 000 грн в еквіваленті.

Тобто банк переводить суму іноземної валюти у гривневий еквівалент і перевіряє, щоб видача не перевищувала встановленого обмеження.

Тут важливо не плутати ліміт на зняття готівки з іншими валютними операціями. Зокрема, згаданий у правилах НБУ показник 200 000 грн на місяць стосується можливості придбати безготівкову іноземну валюту за умови її подальшого розміщення на безвідкличному депозиті щонайменше на три місяці. Це не означає, що саме 200 000 грн можна отримати готівкою в банкоматі.

Отже, для звичайного особистого рахунку загальна межа НБУ становить до 100 000 грн на добу, але конкретний банкомат або банк може встановити нижчий ліміт на одну операцію чи певний проміжок часу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.