Вы пытаетесь рассчитаться в супермаркете или на заправке — терминал выдает ошибку. В мобильном приложении средства оказываются недоступными. Первая реакция большинства — звонить на горячую линию банка и тратить дни на выяснение. Однако банк в этой ситуации ничего не решает — он только технический исполнитель чужого решения.

Чтобы вернуть доступ к деньгам, нужно знать, кто именно наложил ограничение, на какую сумму вы имеете право и в каком порядке происходит снятие ареста со счетов.

Кто арестовал деньги: банк или исполнительная служба

Есть два принципиально разных сценария ограничения доступа к средствам, от которых зависит дальнейший план действий:

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Ограничение со стороны банка. Это внутренняя процедура, связанная с правилами финансового мониторинга или проверкой подозрительных сделок. Вопрос решается непосредственно с банком, в частности, путем предоставления документов о происхождении средств. Арест в рамках исполнительного производства. Меры принимаются государственным или частным исполнителем. Финансовое учреждение здесь не является стороной спора: получив соответствующий документ, оно обязано выполнить его требования и самостоятельно отменить арест не может.

Именно поэтому обращение на горячую линию при наложении ареста обычно не дает результата — решение о снятии принимает исполнитель.

С 23 октября 2026 года вступают в силу отдельные положения Закона № 4833-IX, изменяющие порядок взаимодействия органов исполнения и финансовых учреждений.

Новые правила, в частности, предусматривают:

автоматизированное взаимодействие системы исполнительного производства с банками через электронные каналы;

распространение постановления об аресте средств также на другие активы должника;

урегулирование вопросов, связанных с электронными деньгами;

усовершенствование процедуры отмены ограничений после завершения соответствующих исполнительных действий.

Сколько денег остается доступным при аресте счета

Арест не лишает человека средств к существованию — закон предусматривает механизмы защиты:

Лимит на расходные операции. Даже при наличии ареста физическое лицо-должник имеет право ежемесячно совершать расходные операции с определенного текущего счета в пределах двух размеров минимальной заработной платы. В 2026 году это 17294 грн в месяц.

Даже при наличии ареста физическое лицо-должник имеет право ежемесячно совершать расходные операции с определенного текущего счета в пределах двух размеров минимальной заработной платы. В 2026 году это 17294 грн в месяц. Защищенные целевые выплаты. Согласно ст. 73 Закона Украины Об исполнительном производстве, взыскание не может быть обращено на отдельные виды социальных выплат, в частности пособие по беременности и родам, пособие при рождении ребенка, средства по уходу за ребенком, пособие на погребение и другие выплаты, определенные законом.

Важно: эти механизмы автоматически не работают. Банк не определяет счет для расходных операций самостоятельно и не устанавливает целевое назначение денежных средств. Для определения счета необходимо обратиться к исполнителю с соответствующим заявлением, а на средства, на которые взыскание не обращается, — предоставить документы, подтверждающие их целевое назначение.

Что делать, если счет под арестом исполнительной службы

Для восстановления доступа к деньгам соблюдайте четкую последовательность:

Выясните основание. Проверьте информацию о себе в Едином реестре должников или в соответствующем разделе приложения Дія, а при необходимости обратитесь в банк. Получите реквизиты производства. Узнайте номер исполнительного производства, дату его открытия, фамилию исполнителя и название органа ГИС. Подайте заявление исполнителю. Направьте официальное обращение об определении текущего счета для осуществления расходных операций в пределах 17294 грн или о снятии ареста со средств, на которые по закону не может быть обращено взыскание. К заявлению добавьте подтверждающие документы: справку с места работы, справку о социальных выплатах, банковскую выписку и т.д. Проконтролируйте исполнение. После рассмотрения заявления исполнитель выносит постановление и направляет его в банк. Расходные операции по определенному счету возобновляются после поступления постановления.

Типовые задержки возникают тогда, когда заявление подано без надлежащего пакета документов или когда обращение ошибочно отправили в банк вместо исполнителя.

Когда без сопровождения специалистов не обойтись

На практике случаются ситуации, в которых самостоятельные действия не дают результата:

Долг уже оплачен, а деньги списывают дальше. Вы предоставили квитанции, но средства продолжают удерживать с новых поступлений, а исполнитель медлит с закрытием производства.

Давний долг или требование, о котором вы узнали впервые. Производство открыто на основании решения суда или судебного приказа, о котором вас никогда не сообщали.

Деньги взимают без отдельного судебного решения. Основанием для взыскания стала исполнительная надпись нотариуса, которую в определенных случаях можно обжаловать и признать не подлежащей исполнению.

Игнорирование обращений. Вы собрали все справки о целевом назначении средств, подали заявление, но исполнитель не реагирует и не выносит постановление о снятии ограничений.

В таких случаях требуется профессиональный подход: анализ материалов производства, проверка оснований для обжалования действий исполнителя и сопровождение до момента снятия ограничений со счетов.

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