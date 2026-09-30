Ви намагаєтеся розрахуватися в супермаркеті чи на заправці — термінал видає помилку. У мобільному застосунку кошти виявляються недоступними. Перша реакція більшості — дзвонити на гарячу лінію банку і гаяти дні на з’ясування. Проте банк у цій ситуації нічого не вирішує — він є лише технічним виконавцем чужого рішення.

Щоб повернути доступ до грошей, потрібно знати, хто саме наклав обмеження, на яку суму ви маєте право і в якому порядку відбувається зняття арешту з рахунків.

Хто арештував гроші: банк чи виконавча служба

Є два принципово різні сценарії обмеження доступу до коштів, від яких залежить подальший план дій:

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Обмеження з боку банку. Це внутрішня процедура, пов’язана з правилами фінансового моніторингу або перевіркою підозрілих операцій. Питання вирішується безпосередньо з банком, зокрема шляхом надання документів про походження коштів. Арешт у межах виконавчого провадження. Заходів вживає державний або приватний виконавець. Фінансова установа тут не є стороною спору: отримавши відповідний документ, вона зобов’язана виконати його вимоги та самостійно скасувати арешт не може.

Саме тому звернення на гарячу лінію в разі накладення арешту зазвичай не дає результату — рішення про зняття ухвалює виконавець.

З 23 жовтня 2026 року набувають чинності окремі положення закону №4833-IX, які змінюють порядок взаємодії органів виконання та фінансових установ.

Нові правила, зокрема, передбачають:

автоматизовану взаємодію системи виконавчого провадження з банками через електронні канали;

поширення постанови про арешт коштів також на окремі інші активи боржника;

врегулювання питань, пов’язаних з електронними грошима;

удосконалення процедури скасування обмежень після завершення відповідних виконавчих дій.

Скільки грошей залишається доступними при арешті рахунку

Арешт не позбавляє людину засобів для існування — закон передбачає механізми захисту:

Ліміт на видаткові операції. Навіть за наявності арешту фізична особа-боржник має право щомісяця здійснювати видаткові операції з визначеного поточного рахунку в межах двох розмірів мінімальної заробітної плати. У 2026 році це 17 294 грн на місяць.

Захищені цільові виплати. Згідно зі ст. 73 закону України Про виконавче провадження, стягнення не може бути звернено на окремі види соціальних виплат, зокрема допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, допомогу при народженні дитини, кошти на догляд за дитиною, допомогу на поховання та інші виплати, визначені законом.

Важливо: автоматично ці механізми не працюють. Банк не визначає рахунок для видаткових операцій самостійно і не встановлює цільове призначення коштів. Для визначення рахунку необхідно звернутися до виконавця із відповідною заявою, а щодо коштів, на які стягнення не звертається, — надати документи, що підтверджують їхнє цільове призначення.

Що робити, якщо рахунок під арештом виконавчої служби

Для відновлення доступу до грошей дотримуйтеся чіткої послідовності:

З’ясуйте підставу. Перевірте інформацію про себе в Єдиному реєстрі боржників або у відповідному розділі застосунку Дія, а за потреби зверніться до банку. Отримайте реквізити провадження. Дізнайтеся номер виконавчого провадження, дату його відкриття, прізвище виконавця та назву органу ДВС. Подайте заяву виконавцю. Направте офіційне звернення про визначення поточного рахунку для здійснення видаткових операцій у межах 17 294 грн або про зняття арешту з коштів, на які за законом не може бути звернено стягнення. До заяви додайте підтверджувальні документи: довідку з місця роботи, довідку про соціальні виплати, банківську виписку тощо. Проконтролюйте виконання. Після розгляду заяви виконавець виносить постанову та надсилає її до банку. Видаткові операції за визначеним рахунком відновлюються після надходження постанови.

Типові затримки виникають тоді, коли заява подана без належного пакета документів або коли звернення помилково відправили до банку замість виконавця.

Коли без супроводу фахівців не обійтися

На практиці трапляються ситуації, у яких самостійні дії не дають результату:

Борг уже сплачено, а гроші списують далі. Ви надали квитанції, але кошти продовжують утримувати з нових надходжень, а виконавець зволікає із закриттям провадження.

Давній борг або вимога, про яку ви дізналися вперше. Провадження відкрито на підставі рішення суду чи судового наказу, про який вас ніколи не повідомляли.

Гроші стягують без окремого судового рішення. Підставою для стягнення став виконавчий напис нотаріуса, який у певних випадках можна оскаржити та визнати таким, що не підлягає виконанню.

Ігнорування звернень. Ви зібрали всі довідки про цільове призначення коштів, подали заяву, але виконавець не реагує та не виносить постанову про зняття обмежень.

У таких випадках потрібен фаховий підхід: аналіз матеріалів провадження, перевірка підстав для оскарження дій виконавця та супровід до моменту зняття обмежень із рахунків.

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