Проектом Государственного бюджета на 2027 год предусмотрены средства на пенсионные выплаты и их повышение.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Однако для военных пенсионеров действуют отдельные правила.

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Факты ICTV выясняли, будет ли повышение пенсий военным пенсионерам в 2027 году и почему вопросы перерасчета выплат нередко доходят до суда.

Какие пенсии получают военные пенсионеры

Пенсионное обеспечение бывших военнослужащих регулирует закон Украины №2262-XII О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц.

Закон предусматривает три основных вида пенсий:

За выслугу лет. Ее назначают при наличии предусмотренной законом выслуги или при соблюдении других установленных условий. Основные требования определяет статья 12, а порядок расчета размера выплаты — статья 13.

Ее назначают при наличии предусмотренной законом выслуги или при соблюдении других установленных условий. Основные требования определяет статья 12, а порядок расчета размера выплаты — статья 13. По инвалидности. Право на нее возникает при соблюдении условий, определенных законом, в частности когда инвалидность связана с прохождением военной службы. Порядок назначения и расчета регулируют статьи 18–22.

Право на нее возникает при соблюдении условий, определенных законом, в частности когда инвалидность связана с прохождением военной службы. Порядок назначения и расчета регулируют статьи 18–22. В связи с потерей кормильца. Такую пенсию могут назначить членам семьи военнослужащего при предусмотренных законом обстоятельствах. Соответствующие правила содержатся, в частности, в статьях 29–36.

Механизмы повышения военных пенсий:

ежегодная индексация уже назначенной пенсии;

перерасчет в связи с изменением денежного обеспечения действующих военнослужащих.

Эти процедуры имеют разные основания.

Будет ли индексация пенсий военным пенсионерам в 2027 году

Свои выводы относительно положений проекта Госбюджета-2027 юристы адвокатского объединения Репешко и партнеры изложили в комментарии изданию ФАКТ. Они обратили внимание на ограничения, касающиеся перерасчета пенсий силовиков и исполнения судебных решений.

Военные пенсионеры относятся к категориям граждан, пенсии которых индексируют ежегодно. В предыдущие годы такой перерасчет проводили с 1 марта. В 2026 году его предусмотрело постановление №236.

Документ установил коэффициент индексации 1,121, то есть 12,1%. Перерасчет распространялся на определенные постановлением пенсии, назначенные в соответствии со статьями 13, 21 и 36 закона №2262-XII по 31 декабря 2025 года включительно. Пенсии военным пенсионерам также пересчитали с 1 марта с учетом инфляции за предыдущий год.

В 2026 году максимальная сумма повышения в результате индексации составляла 2 595 грн. Это ограничение касалось именно прибавки по результатам мартовского перерасчета.

Что касается индексации военных пенсий в 2027 году, окончательный коэффициент и правила его применения еще предстоит утвердить правительству. Поэтому пока нельзя достоверно назвать ни процент повышения, ни максимальную сумму будущей прибавки.

Почему индексацию не стоит путать с перерасчетом военных пенсий

Ежегодная индексация и перерасчет в связи с увеличением денежного обеспечения — это разные процедуры.

При индексации применяют коэффициент, установленный правительством на соответствующий год. Перерасчет в связи с изменением денежного обеспечения имеет другое правовое основание и зависит от того, возникли ли предусмотренные законом условия для изменения уже назначенной пенсии.

Согласно статье 63 закона №2262-XII, пенсии пересчитывают в связи с изменением размера хотя бы одного из видов денежного обеспечения соответствующих категорий военнослужащих или введением для них новых ежемесячных дополнительных выплат и премий в размерах, установленных законодательством.

Одним из ключевых нормативных актов в этой сфере является постановление №704, регулирующее денежное обеспечение военнослужащих. Именно его составляющие используют при определении пенсий в соответствии с законом №2262-XII.

Однако увеличение денежного обеспечения действующих военнослужащих само по себе не означает, что Пенсионный фонд автоматически пересчитает все ранее назначенные пенсии.

Почему военным пенсионерам приходится судиться за перерасчет

Проблемы возникают, когда пенсионер считает, что после изменения денежного обеспечения имеет право на более высокую выплату, но не может добиться перерасчета в административном порядке.

В таких случаях люди обращаются в уполномоченные органы за справками о денежном обеспечении, необходимыми для перерасчета пенсии. Если орган отказывает в выдаче документа или Пенсионный фонд не проводит перерасчет, пенсионер может обжаловать соответствующие действия или бездействие в суде.

Подобные споры возникали, в частности, вокруг применения постановления Кабмина №704 и постановления №103, которое регулировало отдельные вопросы перерасчета пенсий военнослужащим и другим категориям граждан.

Какие ограничения предлагают в проекте Госбюджета-2027

Отдельный вопрос касается выплат, которые Пенсионный фонд должен осуществить во исполнение судебных решений. Юристы адвокатского объединения обращают внимание на положения статьи 42 проекта Госбюджета-2027, предусматривающие ограничение выплат по отдельным судебным решениям пределами бюджетных назначений.

Если соответствующие нормы сохранятся в окончательном тексте закона, они могут повлиять на порядок финансирования пенсионной задолженности, в том числе сумм, присужденных после перерасчета военных пенсий.

На сколько повысят пенсии военным пенсионерам в 2027 году

Пока точный размер повышения неизвестен. Для индексации правительству предстоит определить коэффициент и установить условия его применения.

Таким образом, в 2027 году военным пенсионерам важно различать ежегодную индексацию и перерасчет в связи с изменением денежного обеспечения.

Первый механизм будет зависеть от постановления Кабмина об индексации, а второй — от законодательных оснований и установленной процедуры. Окончательные условия повышения выплат станут известны после принятия соответствующих решений правительством и утверждения Государственного бюджета на 2027 год.

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