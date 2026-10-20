Проєктом Державного бюджету на 2027 рік передбачено кошти на пенсійні виплати та їхнє підвищення.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Однак для військових пенсіонерів діють окремі правила.

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Факти ICTV з’ясовували, чи буде підвищення пенсій військовим пенсіонерам у 2027 році та чому питання перерахунку виплат нерідко доходить до суду.

Які пенсії отримують військові пенсіонери

Пенсійне забезпечення колишніх військовослужбовців регулює закон України №2262-XII Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб.

Закон передбачає три основні види пенсій:

За вислугу років. Її призначають за наявності передбаченої законом вислуги або за іншими встановленими умовами. Основні вимоги визначає Її призначають за наявності передбаченої законом вислуги або за іншими встановленими умовами. Основні вимоги визначає стаття 12 , а порядок розрахунку розміру виплати стаття 13

По інвалідності. Право на неї виникає за умов, визначених законом, зокрема коли інвалідність пов’язана з проходженням військової служби. Порядок призначення та розрахунку регулюють статті 18-22.

У зв’язку з втратою годувальника. Таку пенсію можуть призначити членам сім’ї військовослужбовця за передбачених законом обставин. Відповідні правила містяться, зокрема, у статтях 29-36.

Механізми підвищення пенсій військовим:

щорічна індексація вже призначеної пенсії,

перерахунок через зміну грошового забезпечення чинних військовослужбовців.

Вони мають різні підстави.

Чи буде індексація пенсій військовим пенсіонерам у 2027 році

Свої висновки щодо положень проєкту Держбюджету-2027 юристи адвокатського об’єднання Репешко і партнери виклали в коментарі виданню ФАКТ. Вони звернули увагу на обмеження щодо перерахунку пенсій силовиків і виконання судових рішень.

Військові пенсіонери належать до категорій, пенсії яких індексують щороку. У попередні роки такий перерахунок проводили з 1 березня. У 2026 році його передбачила постанова №236.

Документ установив коефіцієнт індексації 1,121, тобто 12,1%. Перерахунок поширювався на визначені постановою пенсії, призначені за статтями 13, 21 і 36 закону №2262-XII до 31 грудня 2025 року включно. І військовим теж перерахували пенсії 1 березня, враховуючи минулорічну інфляцію.

У 2026 році максимальна сума підвищення внаслідок індексації становила 2 595 грн. Це обмеження стосувалося саме надбавки за результатами березневого перерахунку.

Щодо індексації військових пенсій у 2027 році, остаточний коефіцієнт і правила його застосування ще має затвердити уряд. Тому поки не можна достовірно назвати ані відсоток підвищення, ані максимальну суму майбутньої надбавки.

Чому індексацію не варто плутати з перерахунком військових пенсій

Щорічна індексація та перерахунок у зв’язку зі збільшенням грошового забезпечення — це різні процедури.

Під час індексації застосовують коефіцієнт, встановлений урядом для відповідного року. А от перерахунок за зміни грошового забезпечення має іншу правову підставу та залежить від того, чи виникли передбачені законом умови для зміни вже призначеної пенсії.

Згідно зі статтею 63 закону №2262-XII, перерахунок пенсій проводять у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців або запровадженням для них нових щомісячних додаткових виплат та премій у розмірах, установлених законодавством.

Одним із ключових нормативних актів у цій сфері є постанова №704, яка регулює грошове забезпечення військовослужбовців. Саме його складові використовують під час визначення пенсій за законом №2262-XII.

Проте збільшення грошового забезпечення чинних військовослужбовців саме по собі не означає, що Пенсійний фонд автоматично перерахує всі раніше призначені пенсії.

Чому військовим пенсіонерам доводиться судитися за перерахунок

Проблеми виникають тоді, коли пенсіонер вважає, що після зміни грошового забезпечення має право на більшу виплату, але не може домогтися перерахунку в адміністративному порядку.

У таких випадках люди звертаються до уповноважених органів для отримання довідок про грошове забезпечення, необхідних для перерахунку пенсії. Якщо орган відмовляє у виданні документа або Пенсійний фонд не проводить перерахунок, пенсіонер може оскаржити відповідні дії чи бездіяльність у суді.

Подібні спори виникали, зокрема, навколо застосування постанови Кабміну №704 та постанови №103, яка регулювала окремі питання перерахунку пенсій військовослужбовцям та іншим категоріям осіб.

Які обмеження пропонують у проєкті Держбюджету-2027

Окреме питання стосується виплат, які Пенсійний фонд має здійснити на виконання судових рішень. Юристи Адвокатського об’єднання звертають увагу на положення статті 42 проєкту Держбюджету-2027, які передбачають обмеження виплат за окремими судовими рішеннями межами бюджетних призначень.

Якщо відповідні норми залишаться в остаточному тексті закону, вони можуть вплинути на порядок фінансування пенсійної заборгованості, зокрема сум, присуджених після перерахунку військових пенсій.

На скільки підвищать пенсії військовим пенсіонерам у 2027 році

Поки що точний розмір підвищення невідомий. Для індексації уряд має порахувати коефіцієнт і визначити умови його застосування.

Отже, у 2027 році військовим пенсіонерам потрібно розрізняти щорічну індексацію та перерахунок через зміну грошового забезпечення.

Перший механізм залежатиме від постанови Кабміну про індексацію, а другий від законодавчих підстав та встановленої процедури. Остаточні умови підвищення виплат стануть зрозумілими після ухвалення відповідних рішень уряду та затвердження Державного бюджету на 2027 рік.

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