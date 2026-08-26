Участники боевых действий имеют право выйти на пенсию по возрасту раньше, чем большинство украинцев. Для этого не нужно ждать 60 лет, однако есть требования к возрасту, страховому стажу и статусу УБД.

Также после назначения пенсии участники боевых действий могут получать повышение, доплату и адресную помощь.

Во сколько лет уходят на пенсию УБД, какой стаж для этого требуется и на какие выплаты можно рассчитывать, читайте в материале Фактов ICTV.

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Во сколько лет выходят на пенсию УБД в Украине

В ПФУ рассказали, что право на досрочный уход на пенсию по возрасту для участников боевых действий предусмотрено статьей 115 закона № 1058-IV.

Условия ухода на пенсию по возрасту для УБД предусматривают одновременно соответствующий возраст, необходимый страховой стаж и подтвержденный статус. При определенных условиях возможен досрочный уход на пенсию УБД. Мужчины могут оформить такую ​​пенсию по достижении 55 лет, а женщины в 50 лет. Но самого возраста недостаточно.

Условия выхода на пенсию по возрасту для УБД:

мужчинам следует иметь не менее 25 лет страхового стажа;

женщинам нужно иметь не менее 20 лет стажа.

Еще одно обязательное условие – подтвержденный статус участника боевых действий. Кто именно относится к этой категории, определяет статью 6 закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Как оформить досрочную пенсию УБД

Заявление можно подать в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Место регистрации при этом не имеет значения.

Есть и возможность оформить пенсию онлайн через портал электронных услуг ПФУ или Дія.

При электронном обращении необходимо добавить сканированные копии необходимых документов. Они должны быть в формате PDF или JPEG и подписаны квалифицированной электронной подписью.

От чего зависит размер пенсии УБД

Досрочная пенсия для участника боевых действий является именно пенсией по возрасту. Ее сумму рассчитывают индивидуально по правилам закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

На размер выплаты влияют прежде заработок, который берется для расчета пенсии, и страховой стаж.

Для пенсионеров с достаточной продолжительностью стажа действует доплата за каждый полный год сверх установленной нормы. Для мужчин это более 35 лет стажа, для женщин – более 30 лет.

Какие доплаты получают участники боевых действий

К основной пенсии УБД устанавливается повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 648,75 грн.

Такое повышение связано со статусом участника боевых действий. Поэтому его могут получать ветераны независимо от того, какой именно вид пенсии назначен.

Некоторые пенсионеры также имеют право на пенсию за особые заслуги перед Украиной. Ее размер зависит от конкретных наград.

Участникам боевых действий предусмотрена целевая денежная помощь — 40 грн в месяц.

Какая минимальная пенсия УБД в 2026 году

С 1 марта 2026 для участников боевых действий установлена ​​минимальная общая пенсионная выплата в размере 6 197 грн.

Если после расчетов, предусмотренных законом пенсионных выплат и доплат человек получает меньше этой суммы, ему устанавливают ежемесячное адресное пособие, чтобы довести выплату до гарантированного размера.

Пенсия для УБД с инвалидностью в результате войны

Для лиц с инвалидностью в результате войны установлены значительно более высокие минимальные пенсионные выплаты.

С 1 марта 2026 года они составляют:

18 885 грн — для I группы;

15 494 грн — для ІІ группы;

10 625 грн — для ІІІ группы.

То есть статус УБД и статус личности с инвалидностью в результате войны имеют разные пенсионные гарантии.

Каков максимальный размер пенсии УБД

Для пенсий, назначенных по закону Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, также установлен верхний предел.

С учетом предусмотренных законом доплат и повышений такая выплата не может превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году это 25 950 грн.

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