В Украине меняется порядок взыскания долгов по решениям суда. Новые правила предусматривают более широкое использование цифровых инструментов для поиска счетов и имущества должников, наложения ареста на средства и погашения задолженности.

Изменения коснутся не только кредитов, но и алиментов, коммунальных платежей, налогов и других долгов, по которым открыто исполнительное производство.

Что предусматривает закон об автоматическом взыскании долгов в Украине, когда начнут действовать новые правила и как изменится работа исполнителей, Факты ICTV расспросили адвоката юридической фирмы ETERNIX Викторию Гаврилкину.

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Закон об автоматическом взыскании долгов: что изменится

Закон Украины № 4833-IX О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка усовершенствования исполнения судебных решений, решений других органов и цифровизации отдельных этапов исполнительного производства вносит существенные изменения в Закон Украины Об исполнительном производстве и ряд других актов.

— Ключевым изменением Закона является масштабная автоматизация. Закон не вводит принципиально новый институт ареста активов, но кардинально меняет механизм его применения — делает его автоматизированным, массовым и интегрированным с реестрами, — рассказала адвокат.

Когда вступит в силу закон об автоматическом взыскании долгов в Украине

Закон Украины № 4833-IX, предусматривающий цифровизацию исполнительного производства, вместе с соответствующим приказом Минюста № 1837/5 вступит в силу 23 октября 2026 года.

Новые правила изменят механизм исполнения судебных решений. В частности, вместо обычного ареста счетов предусмотрены автоматизированный поиск средств и их списание для погашения долгов.

Автоматическое взыскание долгов с 23 октября: как будет работать новый механизм

Закон предусматривает автоматическое выявление и арест средств за счет расширения функционала автоматизированной системы исполнительного производства (далее — АСИП). В частности, речь идет о взаимодействии исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг и т. д.

Также предусмотрено взаимодействие между Единым реестром должников и другими реестрами. Если человек обращается за совершением действий по отчуждению и/или передаче в залог имущества, принадлежащего должнику, сведения о котором содержатся в Едином реестре должников, это является основанием для отказа в совершении таких действий с имуществом, кроме случаев, предусмотренных законом.

— Говоря об изменениях для должников, Закон ускоряет и упрощает исполнительное производство благодаря цифровизации, но в то же время предусматривает автоматическое исключение должников из Реестра сразу после погашения долга, — напомнила адвокат.

Закон № 4833-IX: как будет происходить взыскание средств со счетов

Как будет происходить взыскание средств со счетов:

Блокировка депозитов и запрет на их продление. Если у должника есть срочный вклад (депозит) в банке, после получения постановления об аресте банк не имеет права автоматически или по заявлению должника продлевать срок действия депозитного договора. После окончания срока вклада средства не возвращаются должнику, а направляются исполнителем на погашение долга (статьи 48, 52 Закона Украины «Об исполнительном производстве» в редакции Закона № 4833).

Если у должника есть срочный вклад (депозит) в банке, после получения постановления об аресте банк не имеет права автоматически или по заявлению должника продлевать срок действия депозитного договора. После окончания срока вклада средства не возвращаются должнику, а направляются исполнителем на погашение долга (статьи 48, 52 Закона Украины «Об исполнительном производстве» в редакции Закона № 4833). Регулярная и оперативная проверка имущества. Наличие счетов и электронных кошельков проверяется не реже одного раза в две недели. Проверка недвижимости, движимого имущества и доходов проводится не реже одного раза в три месяца.

Согласно Закону Украины Об исполнительном производстве в редакции Закона № 4833, исполнитель проверяет имущественное положение должника в течение 10 дней со дня открытия исполнительного производства.

В дальнейшем такая проверка проводится не реже одного раза в две недели для выявления счетов и электронных кошельков должника и не реже одного раза в три месяца для выявления недвижимого и движимого имущества должника, его имущественных прав и получения информации о доходах.

Опись и арест имущества осуществляются не позднее пятого рабочего дня со дня получения информации о его местонахождении.

Закон № 4833-IX: смогут ли забрать единственное жилье за долги

Для должников повышен порог задолженности, при котором возможно обращение взыскания на единственное жилье и земельный участок под ним.

Теперь это допускается только в том случае, если сумма задолженности по исполнительному производству превышает 50 размеров минимальной заработной платы. До внесения изменений порог составлял 20 размеров минимальной заработной платы.

Автоматическое взыскание долгов в Украине: на какие задолженности распространяется закон

Автоматизированное взыскание путем электронного розыска, ареста и списания средств распространяется на все виды задолженности, по которым выдан исполнительный документ и открыто исполнительное производство.

Перечень категорий долгов включает:

просроченные кредиты и займы (по решениям судов или исполнительным надписям нотариусов);

задолженность по уплате алиментов (взыскание осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 71 Закона Об исполнительном производстве);

штрафы за нарушение ПДД и другие административные штрафы;

задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг;

налоговый долг;

любые другие судебные решения о взыскании средств в пользу физических или юридических лиц либо государства.

Автоматизированное выявление и списание средств касается всех должников — как физических лиц (граждан, ФЛП), так и юридических лиц:

физических лиц, в отношении которых открыты исполнительные производства;

субъектов хозяйствования (ФЛП и юридических лиц), имеющих неисполненные имущественные обязательства перед взыскателями, бюджетом или работниками;

лиц, сведения о которых внесены в Единый реестр должников.

Обращение взыскания на имущество должника включает его выявление, опись и арест, изъятие (списание средств со счетов), а также принудительную реализацию.

Последняя предусматривает предъявление электронных денег к погашению в обмен на средства, которые перечисляются на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя.

Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности, в том числе деньги на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях.

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