В Україні змінюється порядок стягнення боргів за рішеннями суду. Нові правила передбачають ширше використання цифрових інструментів для пошуку рахунків і майна боржників, накладення арешту на кошти та погашення заборгованості.

Зміни стосуватимуться не лише кредитів, а й аліментів, комунальних платежів, податків та інших боргів, за якими відкрито виконавче провадження.

Що передбачає закон про автоматичне стягнення боргів в Україні, коли почнуть діяти нові правила та як зміниться робота виконавців, Факти ICTV розпитали адвокатку юридичної фірми ETERNIX Вікторію Гаврилкіну.

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Закон про автоматичне стягнення боргів: що зміниться

Закон України № 4833-IX Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку удосконалення виконання судових рішень, рішень інших органів та цифровізації окремих етапів виконавчого провадження вносить суттєві зміни до Закону України Про виконавче провадження та низки інших актів.

— Ключовою зміною Закону є масштабна автоматизація. Закон не вводить принципово новий інститут арешту активів, але кардинально змінює механізм його застосування — робить його автоматизованим, масовим і інтегрованим з реєстрами, — розповіла адвокатка.

Коли почне діяти закон про автоматичне стягнення боргів в Україні

Закон України № 4833-IX, який передбачає цифровізацію виконавчого провадження, разом із пов’язаним наказом Мін’юсту № 1837/5 набуде чинності 23 жовтня 2026 року.

Нові правила змінять механізм виконання судових рішень, зокрема замість звичайного арешту рахунків передбачено автоматизований пошук коштів і їх списання для погашення боргів.

Автоматичне стягнення боргів з 23 жовтня: як працюватиме новий механізм

Закон передбачає автоматичне виявлення та арешт коштів, що відбувається шляхом розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження (далі – АСВП), зокрема, щодо взаємодії виконавців з державними органами, банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг тощо.

Передбачено і запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами, також передбачено, що у разі звернення особи за вчиненням дії щодо відчуження та/або застави майна, що належить боржнику, наявність відомостей про боржника в Єдиному реєстрі боржників є підставою для відмови у вчиненні таких дії щодо майна боржника, крім випадків, передбачених законом.

— Говорячи про зміни для боржників, то Закон пришвидшує та спрощує виконавче провадження завдяки цифровізації, але водночас і передбачає автоматичне виключення боржників з Реєстру одразу після сплати боргу, — нагадала адвокатка.

Закон № 4833-IX: як відбуватиметься стягнення коштів із рахунків

Як відбуватиметься стягнення коштів із рахунків:

Блокування депозитів та заборона їх продовження. Якщо боржник має строковий вклад (депозит) у банку, після отримання постанови про арешт банк не має права автоматично або за заявою боржника продовжувати строк дії депозитного договору. Після закінчення строку вкладу кошти не повертаються боржникові, а спрямовуються виконавцем на погашення боргу (статті 48, 52 Закону України Про виконавче провадження в редакції Закону № 4833).

Регулярна та швидка перевірка статків. Перевірка наявності рахунків та електронних гаманців проводиться не менше ніж один раз на два тижні. Перевірка нерухомого/рухомого майна та доходів — не менше ніж один раз на три місяці.

Згідно Закону України Про виконавче провадження в редакції Закону № 4833, виконавець проводить перевірку майнового стану боржника у 10-денний строк з дня відкриття виконавчого провадження.

У подальшому така перевірка проводиться виконавцем не менше одного разу на два тижні — щодо виявлення рахунків, електронних гаманців боржника, не менше одного разу на три місяці — щодо виявлення нерухомого та рухомого майна боржника та його майнових прав, отримання інформації про доходи боржника.

Опис та арешт майна здійснюються не пізніш як на п’ятий робочий день з дня отримання інформації про його місцезнаходження.

Закон № 4833-IX: чи зможуть забрати єдине житло за борги

Для боржників підвищено поріг заборгованості, за якого можливе звернення стягнення на єдине житло та земельну ділянку під ним.

Тепер це можливо лише тоді, коли сума заборгованості за виконавчим провадженням перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати (до змін поріг становив 20 розмірів мінімальної заробітної плати).

Автоматичне стягнення боргів в Україні: на які заборгованості поширюється закон

Автоматизоване стягнення (шляхом електронного розшуку, арешту та списання коштів) поширюється на всі види заборгованостей, щодо яких видано виконавчий документ і відкрито виконавче провадження.

Перелік категорій боргів включає:

прострочені кредити та позики (за рішеннями судів або виконавчими написами нотаріусів);

заборгованість зі сплати аліментів (стягнення здійснюється в порядку, передбаченому ст. 71 Закону Про виконавче провадження);

штрафи за порушення ПДР та інші адміністративні штрафи;

заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг;

податковий борг;

будь-які інші судові рішення про стягнення коштів на користь фізичних або юридичних осіб чи держави.

Автоматизоване виявлення та списання коштів стосується усіх боржників — як фізичних осіб (громадян, ФОП), так і юридичних осіб:

фізичні особи, щодо яких є відкриті виконавчі провадження;

суб’єкти господарювання (ФОП та юридичні особи), які мають невиконані майнові зобов’язання перед стягувачами, бюджетом або працівниками;

особи, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру боржників.

Звернення стягнення на майно боржника полягає в його виявленні, описі та арешті, вилученні (списанні коштів з рахунків) та примусовій реалізації (пред’явленні електронних грошей до погашення в обмін на кошти, що перераховуються на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, приватного виконавця).

Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

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