Доплата за доступ к государственной тайне: от чего зависит размер надбавки
Работники государственных органов, органов местного самоуправления и отдельных предприятий могут получать не только должностной оклад, но и дополнительные выплаты.
В частности, законодательство предусматривает надбавку за работу, которая требует постоянного доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. Ее размер зависит от степени секретности информации и характера выполняемых задач.
Какая доплата за доступ к государственной тайне предусмотрена в Украине, кому ее начисляют и сколько можно получить за работу с секретными сведениями – читайте в материале Фактов ICTV.
Кому выплачивают надбавку за доступ к государственной тайне
Порядок компенсации за работу в условиях режимных ограничений определяет постановление № 414. Оно распространяется на работников органов государственной власти, прокуратуры, судов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые по должностным обязанностям постоянно работают с секретными сведениями.
Право на надбавку зависит не только от наличия допуска к государственной тайне. Работник должен выполнять работу, которая предусматривает соответствующий доступ, а выплату назначают в установленном порядке. В частности, надбавку выплачивают при наличии разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной.
Перечень работников, которым полагается выплата, и ее размер определяет руководитель учреждения с учетом характера и периодичности работы с секретными сведениями.
Какая доплата за государственную тайну предусмотрена
Для работников, которые трудятся в условиях режимных ограничений, но не относятся к режимно-секретным органам, размер надбавки зависит от степени секретности информации. Согласно пункту 2 Положения, утвержденного постановлением № 414, предусмотрены следующие ставки:
- 20% должностного оклада – за работу со сведениями со степенью секретности “особой важности”;
- 15% – за работу со сведениями со степенью секретности “совершенно секретно”;
- 10% – за работу со сведениями со степенью секретности “секретно”.
Надбавку начисляют к должностному окладу, тарифной ставке или заработной плате в случаях, предусмотренных законодательством. Поэтому конкретная сумма зависит от оклада работника и установленного процента.
Сколько доплачивают работникам режимно-секретных органов
Для работников режимно-секретных органов предусмотрены отдельные, более высокие ставки надбавки. Согласно пункту 4-1 Положения, они составляют:
- 60% должностного оклада – за работу со сведениями со степенью секретности “особой важности”;
- 50% – за работу со сведениями со степенью секретности “совершенно секретно»;
- 30% – за работу со сведениями со степенью секретности “секретно”.
Таким образом, размер доплаты за доступ к государственной тайне для работников режимно-секретных органов отличается от ставок, установленных для других сотрудников, работающих с секретными материалами.
Какие надбавки предусмотрены за научно-исследовательские работы с секретной информацией
Отдельные правила действуют для работников, которые непосредственно выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, содержащие государственную тайну и предусмотренные государственным заказом или контрактом.
В этом случае размер надбавки зависит от степени секретности и объема информации. Пункт 3 Положения предусматривает следующие диапазоны:
- от 70% до 100% должностного оклада – за работы со сведениями со степенью секретности “особой важности”;
- от 30% до 70% – за сведения со степенью секретности “совершенно секретно”;
- от 10% до 30% – за сведения со степенью секретности “секретно”.
Эти ставки распространяются именно на работников, которые непосредственно выполняют указанные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Их не следует путать с обычной надбавкой за доступ к секретной информации.
Как начисляют доплату за доступ к государственной тайне
Размер выплаты определяют в процентах от должностного оклада, тарифной ставки или заработной платы в случаях, предусмотренных законом. При этом надбавку не назначают автоматически каждому работнику, имеющему допуск к государственной тайне.
Руководитель учреждения определяет, кто именно работает в условиях режимных ограничений, и устанавливает размер надбавки в соответствии с утвержденным порядком. При этом учитывают характер и периодичность работы, предполагающей доступ к секретным сведениям.
Таким образом, доплата за доступ к государственной тайне в Украине зависит прежде всего от степени секретности информации и должности работника.
Для большинства сотрудников, которые постоянно работают с секретными сведениями, предусмотрены ставки от 10% до 20%, для работников режимно-секретных органов – от 30% до 60%, а для отдельных научно-исследовательских работ – от 10% до 100% должностного оклада.