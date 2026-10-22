Работники государственных органов, органов местного самоуправления и отдельных предприятий могут получать не только должностной оклад, но и дополнительные выплаты.

В частности, законодательство предусматривает надбавку за работу, которая требует постоянного доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. Ее размер зависит от степени секретности информации и характера выполняемых задач.

Какая доплата за доступ к государственной тайне предусмотрена в Украине, кому ее начисляют и сколько можно получить за работу с секретными сведениями – читайте в материале Фактов ICTV.

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Кому выплачивают надбавку за доступ к государственной тайне

Порядок компенсации за работу в условиях режимных ограничений определяет постановление № 414. Оно распространяется на работников органов государственной власти, прокуратуры, судов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые по должностным обязанностям постоянно работают с секретными сведениями.

Право на надбавку зависит не только от наличия допуска к государственной тайне. Работник должен выполнять работу, которая предусматривает соответствующий доступ, а выплату назначают в установленном порядке. В частности, надбавку выплачивают при наличии разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной.

Перечень работников, которым полагается выплата, и ее размер определяет руководитель учреждения с учетом характера и периодичности работы с секретными сведениями.

Какая доплата за государственную тайну предусмотрена

Для работников, которые трудятся в условиях режимных ограничений, но не относятся к режимно-секретным органам, размер надбавки зависит от степени секретности информации. Согласно пункту 2 Положения, утвержденного постановлением № 414, предусмотрены следующие ставки:

20% должностного оклада – за работу со сведениями со степенью секретности “особой важности”;

15% – за работу со сведениями со степенью секретности “совершенно секретно”;

10% – за работу со сведениями со степенью секретности “секретно”.

Надбавку начисляют к должностному окладу, тарифной ставке или заработной плате в случаях, предусмотренных законодательством. Поэтому конкретная сумма зависит от оклада работника и установленного процента.

Сколько доплачивают работникам режимно-секретных органов

Для работников режимно-секретных органов предусмотрены отдельные, более высокие ставки надбавки. Согласно пункту 4-1 Положения, они составляют:

60% должностного оклада – за работу со сведениями со степенью секретности “особой важности”;

50% – за работу со сведениями со степенью секретности “совершенно секретно»;

30% – за работу со сведениями со степенью секретности “секретно”.

Таким образом, размер доплаты за доступ к государственной тайне для работников режимно-секретных органов отличается от ставок, установленных для других сотрудников, работающих с секретными материалами.

Какие надбавки предусмотрены за научно-исследовательские работы с секретной информацией

Отдельные правила действуют для работников, которые непосредственно выполняют научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, содержащие государственную тайну и предусмотренные государственным заказом или контрактом.

В этом случае размер надбавки зависит от степени секретности и объема информации. Пункт 3 Положения предусматривает следующие диапазоны:

от 70% до 100% должностного оклада – за работы со сведениями со степенью секретности “особой важности”;

от 30% до 70% – за сведения со степенью секретности “совершенно секретно”;

от 10% до 30% – за сведения со степенью секретности “секретно”.

Эти ставки распространяются именно на работников, которые непосредственно выполняют указанные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Их не следует путать с обычной надбавкой за доступ к секретной информации.

Как начисляют доплату за доступ к государственной тайне

Размер выплаты определяют в процентах от должностного оклада, тарифной ставки или заработной платы в случаях, предусмотренных законом. При этом надбавку не назначают автоматически каждому работнику, имеющему допуск к государственной тайне.

Руководитель учреждения определяет, кто именно работает в условиях режимных ограничений, и устанавливает размер надбавки в соответствии с утвержденным порядком. При этом учитывают характер и периодичность работы, предполагающей доступ к секретным сведениям.

Таким образом, доплата за доступ к государственной тайне в Украине зависит прежде всего от степени секретности информации и должности работника.

Для большинства сотрудников, которые постоянно работают с секретными сведениями, предусмотрены ставки от 10% до 20%, для работников режимно-секретных органов – от 30% до 60%, а для отдельных научно-исследовательских работ – от 10% до 100% должностного оклада.

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