Працівники державних органів, органів місцевого самоврядування та окремих підприємств можуть отримувати не лише посадовий оклад, а й додаткові виплати.

Зокрема, законодавство передбачає надбавку за роботу, яка потребує постійного доступу до відомостей, що становлять державну таємницю. Її розмір залежить від ступеня секретності інформації та характеру виконуваних завдань.

Яка доплата за доступ до державної таємниці передбачена в Україні, кому її нараховують і скільки можна отримати за роботу із секретними відомостями, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Кому виплачують надбавку за доступ до державної таємниці

Порядок компенсації за роботу в умовах режимних обмежень визначає постанова № 414. Вона поширюється на працівників органів державної влади, прокуратури, судів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які за посадовими обов’язками постійно працюють із секретними відомостями.

Право на надбавку залежить не лише від наявності допуску до державної таємниці. Працівник має виконувати роботу, яка передбачає відповідний доступ, а виплату призначають за встановленою процедурою. Зокрема, надбавка виплачується за наявності дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

Персональний перелік працівників, яким належить виплата, та її розмір визначає керівник установи з урахуванням характеру й періодичності роботи із секретними відомостями.

Яка доплата за державну таємницю передбачена

Для працівників, які працюють в умовах режимних обмежень, але не належать до режимно-секретних органів, розмір надбавки залежить від ступеня секретності інформації. Відповідно до пункту 2 Положення, затвердженого постановою № 414, передбачені такі ставки:

20% посадового окладу – за роботу з відомостями зі ступенем секретності “особливої важливості”;

15% – за роботу з відомостями зі ступенем секретності “цілком таємно”;

10% – за роботу з відомостями зі ступенем секретності “таємно”.

Надбавку нараховують до посадового окладу, тарифної ставки або заробітної плати у випадках, визначених законодавством. Отже, конкретна сума залежить від окладу працівника та встановленого відсотка.

Скільки доплачують працівникам режимно-секретних органів

Для працівників режимно-секретних органів передбачені окремі, вищі ставки надбавки. Згідно з пунктом 4-1 Положення, вони становлять:

60% посадового окладу – за роботу з відомостями зі ступенем секретності “особливої важливості”;

50% – за роботу з відомостями зі ступенем секретності “цілком таємно”;

30% – за роботу з відомостями зі ступенем секретності “таємно”.

Розмір доплати за доступ до державної таємниці для працівників режимно-секретних органів відрізняється від ставок, установлених для інших працівників, які працюють із секретними матеріалами.

Які надбавки передбачені за науково-дослідні роботи із секретною інформацією

Окремі правила діють для працівників, які безпосередньо виконують науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що містять державну таємницю та передбачені державним замовленням або контрактом.

У цьому випадку розмір надбавки залежить від ступеня секретності та обсягу інформації. Пункт 3 Положення передбачає такі межі:

від 70% до 100% посадового окладу – для робіт із відомостями зі ступенем секретності “особливої важливості”;

70% до 100% посадового окладу – для робіт із відомостями зі ступенем секретності “особливої важливості”; від 30% до 70% – для відомостей зі ступенем секретності “цілком таємно”;

від 10% до 30% – для відомостей зі ступенем секретності “таємно”.

Ці ставки стосуються саме працівників, які безпосередньо виконують зазначені науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи. Їх не слід плутати зі звичайною надбавкою за доступ до секретної інформації.

Як нараховують доплату за доступ до державної таємниці

Розмір виплати визначають у відсотках до посадового окладу, тарифної ставки або заробітної плати у випадках, передбачених законом. Надбавка не призначається автоматично кожному працівникові, який має допуск до державної таємниці.

Керівник установи визначає, хто саме працює в умовах режимних обмежень, та встановлює розмір надбавки відповідно до затвердженого порядку. При цьому враховують характер і періодичність роботи, яка передбачає доступ до секретних відомостей.

Отже, доплата за доступ до державної таємниці в Україні залежить передусім від ступеня секретності інформації та посади працівника.

Для більшості працівників, які постійно працюють із секретними відомостями, передбачені ставки від 10% до 20%, для працівників режимно-секретних органів – від 30% до 60%, а для окремих науково-дослідних робіт – від 10% до 100% посадового окладу.

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