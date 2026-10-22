Індексація зарплати у жовтні та індексація за жовтень — це різні речі. У жовтні 2026 року працівникам нараховують доплату за попередніми коефіцієнтами, а під час розрахунку зарплати за жовтень, яку виплачують у листопаді, розмір індексації зросте.

Факти ICTV пояснюють, якою буде індексація зарплати за жовтень 2026 року, скільки нарахують у листопаді та як визначають суму доплати.

Індексація зарплати у жовтні та за жовтень: у чому різниця

За даними Держстату, індекс споживчих цін у вересні становив 102,1%. Цей показник впливає на індексацію за жовтень, яку нараховують у листопаді.

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У результаті коефіцієнти для працівників із базовими місяцями січень і лютий збільшаться до 7,6% і 6,5%. Право на індексацію також уперше виникне у працівників із базовими місяцями березень і квітень.

У жовтні 2026 року індексацію нараховують за тими самими коефіцієнтами, що й у вересні. Для працівників із базовим місяцем січень він становить 4,2%, а для тих, у кого базовий місяць лютий, — 3,1%.

Якщо зарплату за вересень виплачують у жовтні, працівники отримують індексацію саме за вересень. Натомість під час нарахування зарплати за жовтень, яку зазвичай виплачують у листопаді, застосовують уже нові коефіцієнти.

За вересневим індексом споживчих цін коефіцієнти індексації за жовтень зростуть до таких показників:

базовий січень 2026 року — 7,6%;

базовий лютий — 6,5%;

базовий березень — 4,8%;

базовий квітень — 3,3%.

Ці коефіцієнти застосовують за умови, що після відповідного базового місяця посадовий оклад працівника не підвищували.

Як вересневий індекс вплинув на індексацію зарплати за жовтень 2026 року

За даними Держстату, індекс споживчих цін у вересні 2026 року становив 102,1% порівняно із серпнем. Це найвищий місячний показник від початку року.

Для порівняння, у червні індекс становив 99,9%, у липні — 100,3%, а в серпні — 100,1%. Вересневе зростання цін вплинуло на накопичений індекс споживчих цін і дало змогу перевищити поріг індексації для кількох базових місяців.

За правилами індексації індекс споживчих цін враховують із певним часовим зсувом. Серпневий показник впливає на індексацію в жовтні, а вересневий на індексацію за жовтень, яку нараховують у листопаді.

Для працівників із базовими місяцями січень і лютий поріг індексації у 103% уперше перевищили ще навесні. Це дало право на доплату з червня за коефіцієнтами 4,2% і 3,1% відповідно. Після цього розпочався новий період накопичення індексу.

За травень-вересень накопичений індекс споживчих цін становив 103,3%. Тому для січневого та лютневого базових місяців коефіцієнти індексації збільшуються повторно.

Розрахунок для базового січня:

1,042 × 1,033 × 100 − 100 = 7,6%.

Для базового лютого:

1,031 × 1,033 × 100 − 100 = 6,5%.

Для працівників із базовими місяцями березень і квітень поріг перевищено вперше. Тому за жовтень для них застосовують коефіцієнти 4,8% і 3,3% відповідно.

Працівникам із базовими місяцями від травня до серпня індексацію за жовтень поки не нараховують, адже накопичений індекс ще не перевищив необхідного порога. Для базового вересня період накопичення лише починається.

Скільки становитиме індексація зарплати за жовтень у листопаді

Суму індексації визначають з урахуванням відповідного коефіцієнта та встановленої законом бази. У 2026 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 328 грн. Саме в межах цієї суми індексують зарплату.

Якщо працівник повністю відпрацював місяць і його зарплата дає право на індексацію в межах усієї бази, суми за жовтень будуть такими:

Базовий січень, коефіцієнт індексації 7,6%, сума — 252,93 грн.

Базовий лютий, коефіцієнт індексації 6,5%, сума — 216,32 грн.

Базовий березень, коефіцієнт індексації 4,8%, сума — 159,74 грн.

Базовий квітень, коефіцієнт індексації 3,3%, сума — 109,82 грн.

Це розрахункові суми для повного робочого часу в межах бази індексації 3 328 грн. Якщо працівник працює неповний робочий час або відпрацював місяць не повністю, суму індексації визначають пропорційно фактично відпрацьованому часу.

Як закон регулює індексацію зарплати у 2026 році

Правила індексації визначають закон України Про індексацію грошових доходів населення та Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою № 1078.

Індексація потрібна, щоб частково компенсувати зростання споживчих цін і зберегти купівельну спроможність зарплати. Право на неї виникає, коли накопичений індекс споживчих цін перевищує встановлений поріг у 103%.

У 2026 році порядок розрахунку визначає також стаття 41 закону України Про Державний бюджет України на 2026 рік № 4695-IX. За нею індекс споживчих цін для індексації обчислюють наростаючим підсумком із січня 2026 року, який приймають за 1 або 100%.

Якщо роботодавець підвищує посадовий оклад, місяць такого підвищення стає базовим. Індекс споживчих цін для подальшого розрахунку починають накопичувати з наступного місяця.

Тому право на індексацію та її розмір залежать не лише від загального зростання цін, а й від місяця останнього підвищення окладу конкретного працівника.

Що потрібно врахувати під час нарахування індексації

У листопаді 2026 року роботодавцям потрібно врахувати нові коефіцієнти для індексації зарплати за жовтень. Для базових січня та лютого вони зростуть до 7,6% і 6,5%, а для базових березня та квітня індексація нараховуватиметься вперше.

Наведені суми застосовують лише за умови, що після відповідного базового місяця посадовий оклад не підвищували. Якщо оклад зростав пізніше, розрахунок проводять з урахуванням нового базового місяця.

Отже, важливо розрізняти індексацію, яку нараховують у певному місяці, та індексацію за відповідний місяць зарплати. У жовтні діють попередні коефіцієнти, а під час нарахування зарплати за жовтень у листопаді застосовують нові показники з урахуванням вересневого індексу споживчих цін.

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