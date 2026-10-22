Классный руководитель не только проводит уроки, но и организует воспитательную работу, общается с родителями и помогает ученикам решать вопросы, связанные с учебой и жизнью класса. За выполнение этих дополнительных обязанностей педагогическим работникам предусмотрена отдельная доплата.

Какая доплата за классное руководство предусмотрена в 2026 году, кому ее начисляют и сколько могут получать учителя в школах и колледжах, читайте в материале Фактов ICTV.

Кто такой классный руководитель и что он делает

В 2026 году размер доплаты зависит от типа учебного заведения, класса или группы и количества учеников. Основные правила определяет постановление № 1391, а обязанности классного руководителя описаны в положении, утвержденном приказом Министерства образования и науки № 434.

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Классный руководитель – это педагогический работник, которому поручают организацию воспитательной работы с учениками определенного класса или учебной группы. Он взаимодействует с детьми и их родителями, организует внеклассные мероприятия и помогает создавать благоприятную атмосферу в коллективе.

В начальной школе классным руководителем является учитель начальных классов. В учреждениях профессионального образования классное руководство осуществляют в учебных группах, в которых учащиеся получают или продолжают получать полное общее среднее образование.

Классное руководство не является отдельной должностью, а относится к дополнительным обязанностям педагога.

Деятельность классного руководителя регулирует Положение о классном руководителе учебного заведения системы общего среднего образования, утвержденное приказом МОН № 434.

Кто назначает классного руководителя

Обязанности классного руководителя возлагает на педагогического работника директор учебного заведения. Согласно Положению № 434, для этого требуется согласие работника. В предусмотренных документом случаях такие обязанности могут поручить опытному мастеру производственного обучения.

На одного работника возлагают руководство одним классом или учебной группой. Как правило, менять классного руководителя в течение учебного года нельзя. Исключения допускаются, если этого требуют права и интересы учеников и их родителей.

Функциональные обязанности классного руководителя разрабатывают с учетом типа учебного заведения и утверждают в установленном порядке.

Какая доплата за классное руководство предусмотрена в 2026 году

Размер доплаты определяет постановление № 1391. С 1 сентября 2026 года действует редакция постановления с учетом изменений, внесенных постановлением № 1078.

Ставки доплаты за классное руководство остались такими:

20% должностного оклада – учителям и другим педагогическим работникам в 1–4-х и подготовительных классах учреждений общего среднего образования;

25% должностного оклада – учителям и другим педагогическим работникам в 5–11 (12)-х классах;

20% должностного оклада – преподавателям, старшим преподавателям, мастерам производственного обучения и другим педагогическим работникам учреждений профессионального и профессионального предвысшего образования.

Таким образом, доплата за классное руководство в начальных классах составляет 20%, в 5–11 (12)-х классах – 25%, а для соответствующих педагогических работников колледжей и учреждений профессионального образования – 20%.

Как количество учеников влияет на размер доплаты

Если в классе учреждения общего среднего образования учатся менее 12 учеников, доплату за классное руководство выплачивают в размере 50% установленной ставки. Для учреждений профессионального и профессионально-технического образования аналогичное правило действует, если в учебной группе менее 20 учеников.

Например, если учитель начальных классов имеет право на доплату в размере 20% должностного оклада, но в его классе менее 12 детей, выплата составит 10% оклада. Для учителя 5–11 (12)-х классов при таком же условии ставка уменьшается с 25% до 12,5%.

Эти ограничения не применяют к специальным классам и группам, для которых нормативными документами предусмотрена меньшая наполняемость.

Предусмотрена ли доплата за классное руководство в инклюзивном классе

Классное руководство в инклюзивном классе оплачивают по общим правилам постановления № 1391. Размер зависит от категории класса и количества учеников.

При этом работа в инклюзивном классе может предусматривать отдельную доплату за дополнительные педагогические обязанности. Ее не следует путать с выплатой за классное руководство, поскольку это разные виды доплат с разными основаниями для начисления.

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