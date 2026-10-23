Працівники, які прибирають туалети або використовують у роботі дезінфекційні засоби, можуть отримувати додаткову оплату. Її розмір передбачений нормативними документами.

Яка доплата за прибирання туалетів передбачена у 2026 році, кому її виплачують і чи може роботодавець зарахувати її до мінімальної зарплати, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Доплата за прибирання туалетів в Україні: що передбачено законом

Доплата за прибирання туалетів та використання дезінфекційних засобів передбачена підпунктом “ґ” підпункту 3 пункту 3 постанови № 1298. Документ регулює оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

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Згідно з цією нормою, працівникам, які використовують у роботі дезінфекційні засоби, а також тим, хто прибирає туалети, встановлюють доплату в розмірі 10% посадового (місячного) окладу.

Доплата за дезінфекцію та прибирання туалетів: роз’яснення Мінсоцполітики

Як нараховувати цю виплату та чи враховувати її до мінімальної зарплати, Міністерство соціальної політики пояснило в листі № 737/0/101-17/28.

У документі відомство звернуло увагу на те, що доплату в розмірі 10% посадового окладу нараховують понад мінімальну заробітну плату. Тобто роботодавець не може використати ці кошти для того, щоб довести зарплату працівника до встановленого державою мінімуму.

Мінсоцполітики також пояснило, що перелік посад, працівникам яких встановлюють таку доплату, визначають у колективному договорі закладу. При цьому відповідні роботи мають входити до посадових обов’язків працівника, а виплату проводять у межах коштів, передбачених на оплату праці.

Посадові обов’язки можуть передбачати використання дезінфекційних засобів, прибирання туалетів із їх застосуванням або саме прибирання туалетів.

Отже, право на доплату залежить не лише від того, що працівник прибирає приміщення, а й від застосованих до роботодавця правил оплати праці та належного оформлення відповідних обов’язків.

Чи входить доплата за прибирання туалетів до мінімальної зарплати у 2026 році

Доплата за прибирання туалетів належить до виплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я. Тому її не враховують під час забезпечення мінімального розміру заробітної плати.

Це підтвердили у Держпраці в роз’ясненні. Відомство повідомило, що доплата працівникам, які прибирають туалети, має виплачуватися понад мінімальну зарплату.

Такий порядок передбачений статтею 3-1 закону України Про оплату праці. Вона визначає, які виплати не враховують під час порівняння нарахованої зарплати з мінімальною.

До них належать, зокрема, доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, нічну й надурочну роботу, а також премії до святкових і ювілейних дат.

Яка мінімальна зарплата у 2026 році

Відповідно до статті 8 закону України Про Державний бюджет України на 2026 рік № 4695-IX, із 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата становить:

8 647 грн на місяць;

52 грн за годину.

Якщо працівник повністю виконав місячну норму праці, його зарплата за загальним правилом не може бути нижчою за 8 647 грн. Доплату за прибирання туалетів, якщо працівник має на неї право, нараховують додатково.

Як розрахувати доплату за прибирання туалетів

Розмір доплати за прибирання туалетів залежить від посадового окладу працівника. Якщо застосовна до нього норма передбачає доплату в розмірі 10%, суму визначають від відповідного посадового окладу або тарифної ставки.

Наприклад, за посадового окладу 9 000 грн доплата в розмірі 10% становитиме 900 грн. Якщо працівник має право на цю виплату, її нараховують понад мінімальну зарплату, а не включають до суми, якою забезпечують мінімальний рівень оплати праці.

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