Если на банковской карте истек указанный срок действия, это не всегда означает, что ею больше нельзя пользоваться.

Можно ли расплатиться картой с истекшим сроком действия, что об этом сообщают украинские банки и могут ли возникнуть проблемы с оплатой за границей, выясняли Факты ICTV.

Просроченная банковская карта: можно ли ею расплатиться

Некоторые банки продлили срок действия карт на период военного положения, другие прекратили автоматическое продление. При этом отдельные операции, в частности оплата на зарубежных сайтах или подписок на международные сервисы, могут не проходить.

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Возможность расплатиться картой после окончания указанного на ней срока действия зависит от правил банка-эмитента. Если финансовое учреждение продлило срок действия карты, клиент может и дальше пользоваться ею для доступных операций. Если продления нет, платеж могут отклонить.

Во время военного положения украинские банки ввели разные правила обслуживания карт с истекшим сроком действия. Поэтому даже в 2026 году условия зависят от конкретного финансового учреждения.

Можно ли расплатиться картой после окончания срока действия: что говорят в банках

Банки по-разному подходят к продлению срока действия карт. Одни сохранили такую возможность для части клиентов, другие рекомендуют перевыпуск.

Ощадбанк

26 мая 2026 года Ощадбанк сообщил об автоматическом продлении до 31 декабря 2026 года срока действия карт, срок которых истек начиная с февраля 2022 года.

Однако продление распространяется не на все карты. Банк предусмотрел исключения, в частности для отдельных карт, по которым не проводились операции и на которых нулевой или отрицательный остаток.

ПриватБанк

ПриватБанк сообщает, что на период военного положения срок использования карт продлен на 2,5 года. Если клиенту нужна новая карта, он может оформить Digital-карту в Приват24 или заказать перевыпуск пластиковой.

Однако для операций за границей есть важный нюанс. В ответ на вопрос клиентки об использовании карты после окончания срока действия банк пояснил, что продление позволяет пользоваться картой для оплаты покупок в магазинах через POS-терминалы, снятия наличных в банкоматах, операций в Приват24 и пополнения счета.

Для других операций, в частности платежей на зарубежных сервисах, ПриватБанк рекомендовал перевыпустить карту — оформить виртуальную Digital-карту или заказать новую пластиковую. По информации банка, перевыпуск и доставка бесплатны.

Райффайзен Банк

Райффайзен Банк сообщил, что срок действия карт, который истекает начиная с февраля 2022 года, продлен на три года.

Клиенты также могут пользоваться картой через Apple Pay или Google Pay, если она добавлена в соответствующий цифровой кошелек. Однако возможность оплаты конкретной услуги зависит от того, активна ли карта и поддерживает ли она нужную операцию.

Sense Bank

Sense Bank сообщил, что с сентября 2025 года автоматическое продление срока действия карт прекращено. Если срок карты истек и банк не продлил ее действие, расплачиваться ею нельзя.

В таком случае клиенту стоит проверить статус карты и при необходимости оформить перевыпуск.

UKRSIBBANK

UKRSIBBANK сообщил, что карты, срок действия которых истекает начиная с февраля 2022 года, не будут блокироваться на период военного положения. Ими можно пользоваться в UKRSIB online, оплачивать покупки через POS-терминалы, поддерживающие операции по продленным картам, а также снимать наличные в банкоматах UKRSIBBANK и других банков, если они поддерживают такие операции.

Если клиент не хочет продлевать срок действия карты, ее можно заблокировать в UKRSIB online. Для расчетов в магазинах и интернете банк рекомендует оформить виртуальную карту в приложении, добавить ее в Apple Pay или Google Pay и оплачивать покупки без ограничений.

Почему просроченная карта может не пройти при оплате за границей

Истечение срока действия карты может стать причиной отказа в оплате. Ощадбанк, в частности, объясняет, что сообщение об окончании срока действия карты соответствует определенным кодам ошибок при проведении платежа.

Проблемы могут возникнуть не только при покупках в зарубежных интернет-магазинах, но и при оплате подписки Netflix или других международных сервисов. Такие платежи могут не пройти, если карта неактивна, срок ее действия не продлен или сервис не может списать средства по указанным реквизитам.

В справке Netflix среди возможных причин проблем с оплатой названы истечение срока действия карты и неверные платежные данные. Сервис также рекомендует проверить, поддерживает ли выбранный способ оплаты интернет-транзакции.

Не все зарубежные сайты отклоняют карты с истекшим сроком действия. Если банк продлил ее действие и разрешает соответствующие операции, платеж может пройти. Окончательный результат зависит от статуса карты, правил банка и требований сервиса, через который проводится оплата.

Что делать, если срок действия банковской карты истек

Если карта перестала работать или ею не удается оплатить покупку в интернете, стоит:

проверить в банковском приложении, продлен ли срок действия карты;

уточнить в банке, доступны ли международные платежи и регулярные списания;

проверить правильность платежных реквизитов;

при необходимости перевыпустить пластиковую или цифровую карту.

Таким образом, просроченная банковская карта не обязательно становится непригодной для использования. Однако продление срока действия не гарантирует, что все операции, включая оплату подписок и покупок на зарубежных сайтах, будут проходить без проблем. Если планируете расплачиваться картой за границей, лучше заранее уточнить условия в своем банке или перевыпустить карту.

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