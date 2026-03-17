Национальный банк Украины регулирует валютные операции, устанавливая определенные лимиты для физических и юридических лиц, чтобы обеспечить контроль за оттоком капитала, предотвратить резкие колебания курса и гарантировать достаточную ликвидность в банковской системе.

Для граждан, находящихся за пределами Украины, это означает, что крупные платежи или трансграничные переводы подпадают под специальные правила, и их приходится осуществлять с учетом установленных ограничений, даже если собственных средств на это достаточно.

Какие валютные ограничения НБУ для операций за рубежом, Факты ICTV расспросили у заместителя главы правления Глобус Банка Анны Довгальской.

Сейчас смотрят

Какие валютные лимиты НБУ для снятия наличных за рубежом

С началом полномасштабной войны Национальный банк Украины был вынужден оперативно ввести валютные ограничения. Это решение было необходимым, чтобы сохранить стабильность финансовой системы, избежать резкого оттока валюты за границу и сдержать давление на курс гривны.

В кризисных условиях такие шаги помогают контролировать экономические процессы, поддерживать банковскую систему и обеспечивать базовую финансовую безопасность государства как внутри страны, так и за ее пределами.

Регулирование осуществляется постановлением №18 от 24 февраля 2022 года, которое установило временные валютные лимиты НБУ за рубежом для физических лиц, ограничения на снятие и использование средств в валюте, а также административный контроль за трансграничными переводами.

Эксперт рассказала, что в настоящее время валютные лимиты НБУ за рубежом действуют по принципу “контролируемой свободы”. То есть украинцы могут и дальше пользоваться картами за пределами страны для повседневных расходов, однако для отдельных операций установлены четкие лимиты.

Банковские лимиты за рубежом для гривневых и валютных карт

Если речь идет об оплате товаров и услуг за рубежом с гривневых карт, то лимит составляет до 100 тыс. грн в календарный месяц со всех счетов клиента в одном банке.

— В то же время по валютным картам обычные безналичные расчеты в целом разрешены, хотя для отдельных категорий расходов действуют специальные ограничения, — подчеркнула специалистка.

В частности, со счетов в иностранной валюте установлен лимит до 100 тыс. грн в месяц на отдельные покупки, связанные, например, с ювелирными изделиями, часами или подобными товарами, а также до 500 тыс. грн в месяц на часть операций, связанных с недвижимостью, профессиональными и деловыми услугами.

Существует ограничение на снятие наличных с гривневых карт за рубежом — это эквивалент 12 500 грн в неделю.

Валютные лимиты НБУ на снятие наличных за рубежом

Для снятия наличных за рубежом с валютных счетов действует ограничение в эквиваленте до 100 тыс. грн в день. То есть для большинства граждан, находящихся за границей, базовые финансовые операции остаются доступными, а ключевые ограничения касаются прежде всего крупных или нетипичных платежей.

В целом можно сказать, что введение ограничений является превентивной мерой в условиях войны. Их отмена будет зависеть, прежде всего, от того, насколько стабильной останется экономика, валютный рынок и ситуация с безопасностью в стране.

— Ограничения выполняют роль важной предохранительной меры от неконтролируемого оттока валюты, роста спроса на нее и ослабления курсовой стабильности, — резюмировала эксперт.

Смягчение валютных ограничений с 2026 года

Напомним, что 14 января 2026 года Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений и уточнил правила валютного регулирования, чтобы поддержать работу бизнеса и физических лиц. Среди основных изменений можно выделить две ключевые группы.

Для бизнеса введен “кредитный” лимит, позволяющий предприятиям эффективнее управлять привлеченными средствами из-за рубежа. В рамках этого лимита компании могут погашать старые кредиты, проводить расчеты по импорту товаров, финансировать зарубежные подразделения и репатриировать дивиденды.

Сумма лимита уменьшается пропорционально погашению основной суммы кредита, а все операции проводятся через банки, получившие средства от внешних заимствований.

Для физических лиц установлены условия возврата средств за товары, приобретенные на территории Украины, на счета покупателей в валюте платежа без превышения стоимости товара.

Это обеспечивает равные условия для потребителей и поддерживает конкурентоспособность украинских производителей. Кроме того, уточнены правила валютного регулирования операций по экспорту и страхованию, чтобы упростить проведение международных финансовых операций и стимулировать экспорт продукции украинского происхождения.

Несмотря на неудобства, валютные ограничения остаются инструментом поддержки финансовой стабильности государства и контроля за движением капитала.

Текущая практика показывает, что банковская система обладает достаточным уровнем валютной ликвидности, а смягчение правил и уточнение нормативных актов позволяют найти баланс между контролем за финансами и возможностью граждан эффективно использовать собственные средства за рубежом.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.