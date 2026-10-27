Якщо на банківській картці минув зазначений строк дії, це не завжди означає, що нею більше не можна користуватися.

Чи можна розрахуватися карткою, у якої закінчився термін дії, що повідомляють про це українські банки та чи можуть виникнути проблеми з оплатою за кордоном, з’ясовували Факти ICTV.

Прострочена банківська картка: чи можна розрахуватися нею

Деякі банки продовжили термін дії карток під час воєнного стану, інші припинили автоматичне продовження. Проте окремі операції, зокрема оплата на закордонних сайтах або підписки на міжнародні сервіси, можуть не проходити.

Зараз дивляться

Можливість розрахунку карткою після завершення зазначеного на ній строку дії залежить від правил банку-емітента. Якщо фінансова установа продовжила строк дії картки, клієнт може й надалі користуватися нею для доступних операцій. Якщо продовження немає, платіж відхилять.

У період воєнного стану українські банки запроваджували різні правила обслуговування карток, строк дії яких завершився. Тому навіть у 2026 році умови залежать від конкретної фінансової установи.

Чи можна розрахуватися карткою у разі закінчення терміну дії: що кажуть у банках

Банки по-різному підходять до продовження строку дії карток. Одні зберегли таку можливість для частини клієнтів, інші рекомендують перевипуск.

Ощадбанк

26 травня 2026 року Ощадбанк повідомив про автоматичне продовження до 31 грудня 2026 року строку дії карток, термін яких закінчився починаючи з лютого 2022 року.

Але продовження стосується не всіх карток. Банк передбачив винятки, зокрема для окремих карток, за якими не проводили операцій і на яких нульовий або від’ємний залишок.

ПриватБанк

ПриватБанк повідомляє, що під час воєнного стану строк використання карток продовжено на 2,5 роки. Якщо клієнту потрібна нова картка, він може оформити Digital-картку в Приват24 або замовити перевипуск пластикової.

Однак для закордонних операцій є важливий нюанс. У відповіді на запитання клієнтки про використання картки після завершення строку дії банк пояснив, що продовження дає змогу користуватися нею для оплати покупок у магазинах через POS-термінали, зняття готівки в банкоматах, операцій у Приват24 та поповнення рахунку.

Для інших операцій, зокрема платежів на закордонних сервісах, ПриватБанк рекомендував перевипустити картку, а саме оформити віртуальну Digital-картку або замовити нову пластикову. За інформацією банку, перевипуск і доставка безкоштовні.

Райффайзен Банк

Райффайзен Банк повідомив, що строк дії карток, який закінчується починаючи з лютого 2022 року, продовжено на три роки.

Клієнти також можуть користуватися карткою через Apple Pay або Google Pay, якщо вона додана до відповідного цифрового гаманця. Проте можливість оплати конкретної послуги залежить від того, чи активна картка та чи підтримує вона потрібну операцію.

Sense Bank

Sense Bank повідомив, що із вересня 2025 року автоматичне продовження строку дії карток припинилося. Якщо термін картки завершився і банк не продовжив її дію, розраховуватися нею не можна.

У такому разі клієнту варто перевірити статус картки та оформити перевипуск, якщо це необхідно.

UKRSIBBANK

UKRSIBBANK повідомив, що картки, строк дії яких закінчується починаючи з лютого 2022 року, не блокуватимуть на період воєнного стану. Ними можна користуватися в UKRSIB online, оплачувати покупки через POS-термінали, які підтримують операції за продовженими картками, а також знімати готівку в банкоматах UKRSIBBANK та інших банків, якщо вони підтримують такі операції.

Якщо клієнт не хоче продовжувати строк дії картки, її можна заблокувати в UKRSIB online. Для розрахунків у магазинах та інтернеті банк рекомендує оформити віртуальну картку в застосунку, додати її до Apple Pay або Google Pay та оплачувати покупки без обмежень.

Чому прострочена картка не проходить під час оплати за кордоном

Завершення строку дії картки може бути причиною відмови в оплаті. Ощадбанк, зокрема, пояснює, що повідомлення про закінчення строку дії картки відповідає певним кодам помилок під час проведення платежу.

Проблеми можуть виникнути не лише під час покупок у закордонних інтернет-магазинах, а й під час оплати підписки на Netflix або інші міжнародні сервіси. Такі платежі можуть не пройти, якщо картка неактивна, її строк дії не продовжено або сервіс не може провести списання за вказаними реквізитами.

У довідці Netflix серед можливих причин проблем з оплатою названо завершення строку дії картки та неправильні платіжні дані. Сервіс також радить перевірити, чи підтримує спосіб оплати інтернет-транзакції.

Не всі іноземні сайти відхиляють картки із завершеним строком дії. Якщо банк продовжив її дію та дозволяє відповідні операції, платіж імовірно пройде. Остаточний результат залежить від статусу картки, правил банку та вимог сервісу, через який проводять оплату.

Що робити, якщо строк дії банківської картки завершився

Якщо картка перестала працювати або нею не вдається оплатити покупку в інтернеті, варто:

перевірити в банківському застосунку, чи продовжено строк дії картки;

уточнити в банку, чи доступні міжнародні платежі та регулярні списання;

перевірити правильність платіжних реквізитів;

за потреби оформити перевипуск пластикової або цифрової картки.

Отже, прострочена банківська картка не обов’язково стає непридатною для використання. Проте продовження строку дії не гарантує, що всі операції, зокрема оплата підписок і покупок на закордонних сайтах, проходитимуть без проблем. Якщо плануєте розраховуватися карткою за кордоном, краще заздалегідь переоформити картку.

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