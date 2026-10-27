Водители могут получать надбавки за классность, доплаты за ненормированный рабочий день, ночные смены и дополнительные обязанности. Размер выплат зависит от места работы и нормативных актов, которые регулируют оплату труда конкретной категории работников.

Какие доплаты предусмотрены водителям в 2026 году, кто может рассчитывать на надбавку за классность и какие правила действуют для водителей школьных автобусов, читайте в материале Фактов ICTV.

Доплата водителям за классность в 2026 году

Классность водителя определяет его профессиональный уровень. Для работников, которые обслуживают органы исполнительной власти, местного самоуправления, прокуратуру, суды и другие государственные органы, условия оплаты труда устанавливает приказ Минэкономики № 609.

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Согласно примечанию 1 приложения 3 к этому документу, водителям легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов предусмотрена ежемесячная надбавка за классность:

водителям II класса — 10% должностного оклада или месячной тарифной ставки;

водителям I класса — 25% должностного оклада или месячной тарифной ставки.

Надбавку начисляют за отработанное время. Если водитель находился на работе, но не управлял автомобилем, выплату за классность за этот период не начисляют. Такой подход специалисты Минсоцполитики объясняли в письме № 1559/13/84-14.

Требования к присвоению классов определены в Справочнике квалификационных характеристик профессий работников, утвержденном приказом Минтранссвязи № 136.

Для присвоения II класса водителю необходимы соответствующие открытые категории водительского удостоверения и не менее трех лет непрерывного стажа работы водителем у этого работодателя. Для I класса нужны соответствующие категории и не менее двух лет непрерывной работы водителем II класса у того же работодателя.

Доплата водителям за ненормированный рабочий день

Доплата водителям за ненормированный рабочий день предусмотрена для отдельных категорий работников. Для водителей государственных органов, на которых распространяется приказ Минэкономики № 609, ее размер составляет 25% должностного оклада за отработанное время. Это определено примечанием 2 приложения 3 к приказу.

Ненормированный рабочий день означает, что при необходимости работник может выполнять работу сверх установленной продолжительности рабочего времени. Перечень должностей, для которых применяют такой режим, работодатель определяет в коллективном договоре.

Порядок организации рабочего времени водителей регулирует Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей колесных транспортных средств, утвержденное приказом Минтранссвязи № 340. Документ предусматривает возможность установления ненормированного рабочего дня водителям легковых автомобилей, кроме такси, при необходимости.

Однако ненормированный график не означает, что каждый час сверх обычного рабочего дня оплачивается как сверхурочный. Поэтому основания для доплаты и режим работы должны быть оформлены надлежащим образом.

Доплата водителям школьных автобусов в 2026 году

Для водителей школьных автобусов, которые работают в учреждениях образования, условия оплаты труда определяет приказ Министерства образования и науки № 557 Об упорядочении условий оплаты труда и утверждении схем тарифных разрядов работников учреждений, организаций образования и научных учреждений.

В подпункте 4 пункта 4 приказа предусмотрены следующие выплаты водителям автотранспортных средств:

надбавка за классность: водителям II класса — 10%, водителям I класса — 25% установленной тарифной ставки за отработанное время;

доплата за ненормированный рабочий день — 25% тарифной ставки за отработанное время.

Какие еще доплаты могут получать водители

Приказ Минэкономики № 609 предусматривает для работников, обслуживающих государственные органы, и другие выплаты.

В частности, водителю могут установить:

надбавку за сложность и напряженность в работе — до 50% должностного оклада;

доплату за совмещение профессий или должностей, расширение зоны обслуживания либо увеличение объема работ — в пределах условий, определенных приказом;

доплату за работу в ночное время — до 35% должностного оклада за каждый час работы с 22:00 до 06:00.

Эти выплаты не назначают автоматически. Их устанавливают при наличии соответствующих оснований и с соблюдением правил оплаты труда, которые распространяются на конкретного работодателя.

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