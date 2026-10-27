Украина и Россия в полном объеме выполняют договоренности о режиме тишины на определенных территориях для проведения масштабной гуманитарной миссии в Олешках Херсонской области, по состоянию на 17:30 вторника, 27 октября. Режим прекращения огня действует с 03:00 по киевскому времени (с 04:00 по московскому).

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Украина и РФ соблюдают режим тишины в Олешках

По словам украинского омбудсмана, режим тишины продлится до 22:59 1 ноября. В настоящее время никакое нарушение режима прекращения огня с обеих сторон не зафиксировано.

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Гуманитарная операция реализуется в сотрудничестве с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой при непосредственном посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

— Надеюсь, что в дальнейшем будет продолжаться все согласно с планом и нам удастся помочь гражданским, которые так ожидают помощи в Олешках, — подчеркнул Лубинец.

Режим тишины в Олешках: что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно американская сторона выступила с предложением ввести режим тишины в районе Олешек Херсонской области с 27 октября на несколько дней. Это необходимо для обеспечения безопасной работы гуманитарных миссий и эвакуации гражданского населения.

Украина ввела режим прекращения огня в Олешках с 03:00 27 октября по киевскому времени, что позволило начать помощь мирным жителям.

Во вторник, 27 октября, на юге Украины начался режим прекращения огня в Олешках, который продлится до 22:59 воскресенья, 1 ноября.

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