Пожилым людям сложно самостоятельно обеспечивать свои потребности. В частности, это касается пенсионеров, которые живут одни и не имеют родных, которые могли бы помочь с уходом.

В Украине для людей в возрасте от 80 лет предусмотрено несколько видов доплат. Какие выплаты можно получить, от чего зависит их размер и как оформить помощь по уходу, рассказываем в материале Фактов ICTV.

Есть ли доплаты у пенсионеров после 80 лет

Пенсионеры старше 80 лет могут получать несколько видов доплат и помощи. Но не все выплаты гарантированы каждому пенсионеру. Право на них зависит от размера пенсии, страхового стажа, наличия родственников и потребности в постороннем уходе.

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Виды доплат к пенсии после 80 лет:

возрастная доплата к пенсии;

доплата до установленного минимального размера пенсионной выплаты;

помощь по уходу для одиноких пенсионеров, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи.

Подробнее о каждой доплате и условиях ее получения читайте ниже.

Какая доплата пенсионерам к пенсии после 80 лет предусмотрена в 2026 году

По информации Пенсионного фонда Украины, люди, достигшие 80-летнего возраста, получают ежемесячную возрастную доплату в размере 570 грн.

Ее начисляют независимо от вида пенсии, закона, по которому она назначена, продолжительности страхового стажа и факта трудоустройства. Однако размер доплаты зависит от общей суммы пенсионной выплаты.

Возрастную доплату назначают, если общий размер пенсии не превышает 10 340,35 грн. Вместе с ней пенсионная выплата не может быть больше этой суммы.

Например, если пенсионер получает 10 000 грн, ему доплатят не 570 грн, а только 340,35 грн. То есть выплату увеличат до предельной суммы — 10 340,35 грн. Возрастную доплату назначают автоматически со дня достижения соответствующего возраста. Подавать документы не нужно. Подробности читайте здесь.

Доплата к пенсии после 80 лет до 4 213 грн

Кроме возрастной компенсации, часть пенсионеров может получить доплату до установленного минимального размера пенсионной выплаты.

По информации Пенсионного фонда, с 1 марта 2026 года для пенсионеров в возрасте от 80 лет предусмотрена выплата на уровне 4 213 грн. Она касается людей, которым пенсию назначили в соответствии с законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Для получения доплаты необходимо иметь страховой стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Также общая пенсионная выплата должна быть меньше 4 213 грн. В таком случае Пенсионный фонд доплачивает разницу до этой суммы. Подавать заявление в ПФУ не нужно.

Какая доплата к пенсии после 80 лет предусмотрена на уход

Для пенсионеров, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи, предусмотрена еще одна выплата — помощь по уходу. В 2026 году ее размер составляет 1 038 грн в месяц.

Как сообщает Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета, эту помощь назначают не всем людям старше 80 лет. Для ее получения необходимо соответствовать нескольким условиям.

В частности, человек должен:

достичь 80-летнего возраста;

быть одиноким пенсионером и получать пенсию по возрасту;

нуждаться в постоянном постороннем уходе, что подтверждается заключением врачебно-консультативной комиссии (ВКК);

не иметь трудоспособных родственников, которые по закону обязаны его содержать. Место проживания таких родственников значения не имеет.

Как оформить помощь по уходу после 80 лет

В отличие от возрастной доплаты, помощь по уходу нужно оформлять отдельно. Для этого необходимо обратиться в орган социальной защиты населения и подать заявление.

Понадобятся следующие документы:

заявление по форме, утвержденной Министерством социальной политики;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП), если человек не отказался от него с соответствующей отметкой в паспорте;

декларация о доходах и имущественном положении с указанием состава семьи;

заключение ВКК о необходимости постоянного постороннего ухода.

После подачи документов уполномоченный орган проверяет, имеет ли человек право на выплату.

Таким образом, доплата к пенсии после 80 лет в Украине может включать разные виды поддержки. Возрастную компенсацию в размере 570 грн назначают пенсионерам, которые получают менее 10 340,35 грн. Доплату до 4 213 грн начисляют пенсионерам, соответствующим требованиям по страховому стажу и размеру выплаты. А помощь по уходу нужно оформлять отдельно, подтвердив необходимость посторонней помощи.

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