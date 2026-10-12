Пенсіонери належать до найбільш соціально вразливих категорій населення, адже для багатьох із них пенсія є основним або єдиним джерелом доходу. Тому навіть невелике збільшення виплат має значення для щоденних витрат на продукти, ліки та комунальні послуги.

Для літніх людей в Україні передбачена вікова доплата до пенсії. Її розмір залежить від того, скільки років виповнилося людині. Проте досягнення певного віку не гарантує отримання всієї встановленої суми.

Чи уріжуть вікові доплати до пенсії та за яких умов це можливо, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Вікова доплата до пенсії у 2026 році: кому можуть нарахувати не всю суму

У Пенсійному фонді України пояснили, кому нараховують вікову доплату до пенсії, скільки можна отримати у 2026 році та чому в деяких випадках виплата буде меншою за максимальну.

Вікова доплата пенсіонерам передбачена після досягнення 70, 75 та 80 років. Однак її нарахування має певне обмеження. Після врахування надбавки загальна сума пенсії не повинна перевищувати 10 340,35 грн. Умови призначення компенсаційної виплати прописані в пункті 8 постанови Кабміну №168.

Саме через цю умову деякі пенсіонери отримують не всю суму вікової доплати. Якщо розмір їхньої пенсії вже наближається до встановленої межі, надбавку зменшують настільки, щоб загальна виплата не перевищувала визначений ліміт.

Наприклад, якщо 80-річний пенсіонер отримує 10 100 грн пенсії, максимальна вікова доплата для нього становить 570 грн. Проте фактично йому нарахують лише 240,35 грн. У результаті загальна сума виплати становитиме 10 340,35 грн.

Отже, вікову доплату не скасовують, але її розмір залежить від уже призначеної пенсії. Чим ближче основна виплата до встановленої межі, тим меншою буде надбавка.

Яка сума вікової доплати до пенсії у 2026 році

Розмір щомісячної компенсації залежить від віку пенсіонера. У 2026 році передбачені такі максимальні суми:

від 70 до 75 років — до 300 грн;

від 75 до 80 років — до 456 грн;

від 80 років — до 570 грн.

Зазначені суми є граничними. Фактична вікова доплата до пенсії може бути меншою, якщо після її нарахування загальний розмір пенсійної виплати перевищить 10 340,35 грн.

Тому пенсіонерам, які вже отримують відносно високу пенсію, варто враховувати це обмеження.

Проте сам по собі розмір пенсії не означає, що людині взагалі не призначать надбавку, адже виплата може бути частковою.

Чи потрібно подавати заяву на вікову доплату до пенсії

Окремо звертатися до Пенсійного фонду для оформлення вікової доплати не потрібно. Її призначають автоматично з дня досягнення пенсіонером 70, 75 або 80 років за умови наявності права на таку виплату.

Право на компенсацію не залежить від виду призначеної пенсії чи тривалості страхового стажу. Отримувати вікову доплату можуть і пенсіонери, які продовжують працювати.

Отже, якщо людині виповнилося 70, 75 або 80 років, але сума пенсії не змінилася, варто перевірити нарахування у Пенсійному фонді.

Але відсутність максимальної надбавки не обов’язково свідчить про помилку, адже причиною може бути встановлене обмеження загального розміру пенсійної виплати.

Кому можуть не нарахувати вікову доплату до пенсії

У ПФУ пояснили, що у 2026 році вікову доплату не нараховують пенсіонерам, чия загальна пенсійна виплата перевищує 10 340,35 грн. При цьому право на надбавку не залежить від виду пенсії, тривалості страхового стажу чи працевлаштування людини. Головна умова — розмір пенсії, адже за перевищення встановленого ліміту компенсацію не призначають.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.