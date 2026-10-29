Украинцы до сих пор ждут выплаты по программе Национальный кешбэк. Ранее Министерство экономики обещало перечислить деньги за май и июнь в августе. Однако этот срок прошел, а новую дату выплат не назвали.

Почему не выплачивают Национальный кешбэк по состоянию на конец октября, что известно о задолженности и когда поступят деньги за последние месяцы, читайте в материале Фактов ICTV.

Почему не выплачивают Национальный кешбэк: последние новости

Журналисты Соцпортала направили запросы в Министерство экономики и Государственную казначейскую службу, чтобы выяснить, куда направили государственные средства и почему задерживают переводы.

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Одна из причин задержки — нехватка финансирования. Об этом 12 октября заявил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Он сообщил, что средств на финансирование программы Национальный кешбэк нет.

В ответе на запрос Соцпортала от 15 октября Министерство экономики сообщило, что совместно с Министерством финансов ищет дополнительные источники финансирования для выплаты уже начисленной компенсации.

Ведомство не назвало общую сумму, необходимую для расчетов с гражданами. Также министерство не сообщило, когда именно планирует провести выплаты.

Что ответило Казначейство о выплатах кешбэка

Государственная казначейская служба в ответе на запрос Соцпортала предоставила информацию о расходах по двум бюджетным программам, через которые финансировали Национальный кешбэк в 2026 году.

По одной программе предусмотрели 1,175 млрд грн. По состоянию на 1 октября расходы составили почти 833 млн грн.

По другой программе выделили около 2,937 млрд грн. Расходы на эту дату достигли примерно 2,936 млрд грн.

Казначейство также сообщило, что по состоянию на 1 октября у него не было неоплаченных платежных инструкций и указанных в ответе незарегистрированных обязательств Минэкономики по соответствующим программам.

Какие суммы Минэкономики перечислило Ощадбанку

В ответ на запрос Соцпортала Министерство экономики предоставило платежные документы, подтверждающие переводы в Ощадбанк за январь, февраль, март и апрель 2026 года.

За январь министерство перечислило 610,34 млн грн для более чем 4,19 млн получателей. Казначейство выполнило платеж 27 марта.

За февраль Ощадбанк получил 618,09 млн грн для более чем 4,46 млн получателей. Дата выполнения платежа — 7 апреля.

Всего за четыре месяца Минэкономики перечислило Ощадбанку 2,94 млрд грн. Общая сумма составила 2 940 285 029,09 грн.

В ответ на запрос редакция Соцпортала не получила аналогичных платежных документов за май, июнь, июль и август. Министерство также не предоставило помесячных данных о начислениях и фактических выплатах за этот период.

Кроме того, ведомство не сообщило, сколько средств оставалось невыплаченными по состоянию на конец сентября.

Поэтому главный вопрос — сколько денег государство еще должно перечислить участникам программы — остается открытым.

Отменят ли Национальный кешбэк в 2027 году

Вопрос финансирования программы подняли и во время рассмотрения проекта государственного бюджета на 2027 год.

28 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении проект госбюджета. Во время голосования депутаты также поддержали инициированную Ярославом Железняком поправку №846 о прекращении финансирования Национального кешбэка за счет государства. За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата.

Поправка предусматривает ограничение использования бюджетных средств не только на выплаты гражданам, но и на рекламу, администрирование и техническое обеспечение программы.

Однако бюджетный комитет учел это предложение частично. Вместо прямого законодательного запрета речь идет о поручении Кабинету министров рассмотреть вопрос дальнейшего финансирования программы.

Поэтому говорить об окончательной отмене государственного финансирования Национального кешбэка в 2027 году пока рано. Для этого необходимо учитывать окончательные решения по государственному бюджету и дальнейшие действия правительства.

Когда выплатят кешбэк за май-август 2026 года

По состоянию на 29 октября Министерство экономики не назвало конкретную дату выплат за май, июнь, июль и август. Ведомство лишь сообщило о совместной с Министерством финансов работе по поиску дополнительных источников средств.

Также нет официально обнародованной общей суммы задолженности и полной информации о количестве людей, которые ожидают переводы.

Таким образом, украинцам пока остается следить за сообщениями Министерства экономики и портала Дія. Именно ведомства, ответственные за программу, должны сообщить о новых сроках выплат и объяснить, когда участники получат начисленные средства.

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