Национальный банк Украины значительно ухудшил прогноз динамики валового внутреннего продукта (ВВП). Если ранее регулятор ожидал роста экономики на 1,8% в 2026 году и на 2,8% в 2027 году, то теперь прогнозирует сокращение ВВП на 0,4% в этом году и его рост лишь на 0,4% в следующем году.

Об этом НБУ сообщил в четверг, 29 октября.

НБУ ожидает падения ВВП на 0,4% в 2026 году

— По оценкам НБУ, в третьем квартале реальный ВВП сократился на 0,5% г/г. Такая динамика обусловлена прежде всего последствиями блокады морских портов и российских атак на производственные мощности и логистику, — говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что наибольшие убытки понесли предприятия металлургической и рудной отраслей. Негативная динамика наблюдалась и в других промышленных секторах, торговле и сельском хозяйстве.

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Главной причиной ухудшения прогноза экономического роста на этот год стали последствия усиления российских обстрелов. Их негативное влияние на ВВП оценивается в 1,9 процентного пункта (п.п.).

По оценкам НБУ, в следующем году экономическая активность оживится благодаря государственным и частным инвестициям в оборонную промышленность, локализации производства вооружения за счет Ukraine Support Loan и реализации проектов по восстановлению критической инфраструктуры.

— При реализации технического предположения НБУ об улучшении логистики в середине 2027 года реальный ВВП в следующем году может вырасти на 0,4%. По мере снижения рисков безопасности в 2028 году рост экономики ускорится до 2,2%, — отмечается в релизе.

Прогноз номинального ВВП на 2026 год Нацбанк снизил с 10,065 трлн грн до 10,01 трлн грн. На 2027 год оценку пересмотрели с 11,22 трлн грн до 11,135 трлн грн.

Прогноз инфляции в Украине

НБУ повысил прогноз инфляции на 2026 год с 10% до 12,5%. По оценкам регулятора, только последствия российских обстрелов увеличат годовой показатель инфляции примерно на 0,7 п.п.

На динамику цен будут влиять и другие факторы, среди которых подорожание топлива и расширение бюджетных стимулов.

В Нацбанке напомнили, что в сентябре годовая инфляция ускорилась до 10%, базовая инфляция выросла до 8,8%. По оценкам регулятора, эта тенденция сохранилась и в октябре.

Основными причинами ускорения инфляции стали прямые и вторичные последствия подорожания топлива из-за войны на Ближнем Востоке, а также усиление российских ударов по складской и логистической инфраструктуре Украины.

В таких обстоятельствах инфляционные ожидания населения оставались нестабильными и повышенными. У банков и аналитиков оценки будущей инфляции заметно ухудшились.

Согласно прогнозу НБУ, в 2027 году инфляция замедлится до 7,3%. Этому будут способствовать ожидаемое снижение мировых цен на нефть, меры монетарной политики и вероятное ослабление внутреннего спроса и активности на рынке труда в ближайшие месяцы из-за последствий российских атак.

— Возвращение инфляции к цели 5%, как и прежде, ожидается в 2028 году. Важной предпосылкой для этого является постепенное ослабление давления на производственные затраты бизнеса и наращивание внутреннего предложения товаров и услуг, — говорится в релизе.

Напомним, Всемирный банк в начале октября прогнозировал, что в 2026 году рост ВВП Украины замедлится до 1,2% по сравнению с 1,8% в 2025 году. В 2027 году ожидается ускорение роста до 1,5%, хотя предыдущий прогноз составлял 4%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) из-за российских ударов по портам и судам в Черном море снизил прогноз роста реального ВВП Украины в 2026 году с 2,2% до 1,5%. Ожидания на 2027 год пересмотрели с 4% до 2,5%.

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