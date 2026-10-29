Національний банк України значно погіршив прогноз щодо динаміки валового внутрішнього продукту (ВВП). Якщо раніше регулятор очікував зростання економіки на 1,8% у 2026 році та на 2,8% у 2027 році, то тепер прогнозує скорочення ВВП на 0,4% цього року та його зростання лише на 0,4% наступного року.

Про це НБУ повідомив у четвер, 29 жовтня.

НБУ очікує падіння ВВП на 0,4% у 2026 році

– За оцінками НБУ, у третьому кварталі реальний ВВП скоротився на 0,5% р/р. Така динаміка зумовлювалася передусім наслідками блокади морських портів і російських атак на виробничі потужності та логістику, – йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що найбільших збитків зазнали підприємства металургійної та рудної галузей. Негативна динаміка спостерігалася й в інших промислових секторах, торгівлі та сільському господарстві.

Зараз дивляться

Головною причиною погіршення прогнозу економічного зростання на цей рік стали наслідки посилення російських обстрілів. Їхній негативний вплив на ВВП оцінюється у 1,9 відсоткового пункту (в.п.).

За оцінками НБУ, наступного року економічна активність пожвавиться завдяки державним і приватним інвестиціям в оборонну промисловість, локалізації виробництва озброєння за рахунок Ukraine Support Loan та реалізації проєктів із відновлення критичної інфраструктури.

– За реалізації технічного припущення НБУ про поліпшення логістики всередині 2027 року реальний ВВП наступного року може зрости на 0,4%. У міру зниження безпекових ризиків у 2028 році зростання економіки пришвидшиться до 2,2%, – зазначається у релізі.

Прогноз номінального ВВП на 2026 рік Нацбанк знизив із 10,065 трлн грн до 10,01 трлн грн. На 2027 рік оцінку переглянули з 11,22 трлн грн до 11,135 трлн грн.

Прогноз інфляції в Україні

НБУ підвищив прогноз інфляції на 2026 рік із 10% до 12,5%. За оцінками регулятора, лише наслідки російських обстрілів збільшать річний показник інфляції приблизно на 0,7 в.п.

На динаміку цін впливатимуть й інші чинники, серед яких подорожчання пального та розширення бюджетних стимулів.

У Нацбанку нагадали, що у вересні річна інфляція прискорилася до 10%, базова інфляція зросла до 8,8%. За оцінками регулятора, ця тенденція збереглася і в жовтні.

Основними причинами прискорення інфляції стали прямі та вторинні наслідки подорожчання пального через війну на Близькому Сході, а ще посилення російських ударів по складській і логістичній інфраструктурі України.

За таких обставин інфляційні очікування населення залишалися нестабільними та підвищеними. У банків і аналітиків оцінки майбутньої інфляції помітно погіршилися.

Згідно з прогнозом НБУ, у 2027 році інфляція сповільниться до 7,3%. Цьому сприятимуть очікуване зниження світових цін на нафту, заходи монетарної політики та ймовірне послаблення внутрішнього попиту й активності на ринку праці в найближчі місяці через наслідки російських атак.

– Повернення інфляції до цілі 5%, як і раніше, очікується у 2028 році. Вагомою передумовою для цього є поступове послаблення тиску на виробничі витрати бізнесу та нарощування внутрішньої пропозиції товарів і послуг, – сказано у релізі.

Нагадаємо, Світовий банк на початку жовтня прогнозував, що у 2026 році зростання ВВП України сповільниться до 1,2% порівняно з 1,8% у 2025 році. У 2027 році очікується прискорення зростання до 1,5%, хоча попередній прогноз становив 4%.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) через російські удари по портах і суднах у Чорному морі знизив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році з 2,2% до 1,5%. Очікування на 2027 рік переглянули з 4% до 2,5%.

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