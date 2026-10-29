В настоящее время педагоги остаются одной из категорий работников, которые, несмотря на сложность и ответственность своей работы, получают сравнительно невысокие доходы. С 1 сентября начал действовать новый механизм оплаты труда, предусматривающий повышение зарплат учителей.

Какая средняя зарплата учителей в Украине, сколько педагоги получают после уплаты налогов и от чего зависит размер выплат, читайте в материале Фактов ICTV.

Какая средняя зарплата учителя в Украине в 2026 году

По данным Министерства образования и науки Украины, после перехода на новую систему оплаты труда полная месячная зарплата школьных учителей составляет от 16,6 тыс. до 37 тыс. грн до уплаты налогов. На руки педагоги получают от 12,8 тыс. до 28,5 тыс. грн.

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В эти суммы входят должностной оклад, надбавки и доплаты. Конкретный размер выплат зависит от должности, квалификации, педагогического стажа, нагрузки и дополнительной работы.

Что изменилось в зарплатах учителей с 1 сентября 2026 года

Новые условия оплаты труда введены постановлением Кабмина №1078. Документ предусматривает переход от Единой тарифной сетки к системе, в которой должностные оклады рассчитывают с учетом установленных коэффициентов и базовой величины 28 885 грн.

Для расчета оклада базовую величину умножают на соответствующий коэффициент. Затем учитывают предусмотренные для конкретной должности повышения, надбавки и доплаты.

Ранее оплату труда педагогов определяли, в частности, по правилам постановления Кабмина №1298, регулирующей оплату труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки. С 1 сентября в учреждениях, перешедших на новую систему, эти правила больше не применяют при установлении окладов педагогических и научно-педагогических работников.

Постановление Кабмина №1749 регулировало предыдущее повышение должностных окладов педагогов по Единой тарифной сетке. С начала 2026 года оно составляло 30%. В учреждениях, которые еще не перешли на новый механизм, это повышение сохраняется. Само постановление утратило силу.

Таким образом, с 1 сентября изменился порядок определения должностного оклада, от которого рассчитывают часть других выплат.

Сколько зарабатывают учителя в Украине в разных учреждениях образования

Размер зарплаты зависит не только от должности и стажа, но и от типа учреждения, источника его финансирования и установленных работнику надбавок.

По разъяснениям МОН, после перехода на новую систему оплаты труда месячные выплаты составляют:

В школах — от 16,6 тыс. до 37 тыс. грн до уплаты налогов, или от 12,8 тыс. до 28,5 тыс. грн на руки.

В учреждениях профессионального и профессионального предвысшего образования — от 14,5 тыс. до 37 тыс. грн до уплаты налогов, или от 11,2 тыс. до 28,5 тыс. грн после уплаты налогов.

В учреждениях высшего образования — от 17 тыс. до 53 тыс. грн до уплаты налогов, или от 13 тыс. до 41 тыс. грн на руки.

В учреждениях дошкольного и внешкольного образования — от 14,5 тыс. до 28 тыс. грн до уплаты налогов, или от 11 тыс. до 21,5 тыс. грн после уплаты налогов, если учреждение перешло на новую систему.

В инклюзивно-ресурсных центрах — от 22,5 тыс. до 28 тыс. грн до уплаты налогов, или от 17,3 тыс. до 21,5 тыс. грн на руки.

Фактические выплаты конкретного работника зависят от условий его работы и начисленных доплат.

Какие надбавки влияют на размер средней зарплаты учителей

Должностной оклад — основа зарплаты, но не единственная ее составляющая. На итоговую сумму влияют надбавки за престижность педагогического труда, выслугу лет, дополнительную нагрузку и другие предусмотренные выплаты.

С 1 сентября минимальная надбавка за престижность для школьных учителей составляет 20% должностного оклада. Ее размер может достигать 30%. Для педагогических работников инклюзивно-ресурсных центров надбавка составляет от 25% до 30%, а для работников других учреждений образования — от 5% до 30%.

По новому механизму доплату в размере 2 600 грн за неблагоприятные условия труда включили в должностной оклад педагогов соответствующих учреждений. Это означает, что сумма стала частью гарантированной составляющей оплаты труда, от которой рассчитывают отдельные надбавки.

Для педагогов школ, работающих очно на прифронтовых территориях, отдельная доплата 2 600 грн за счет государственной субвенции сохранена. Для работников других учреждений образования ее установление зависит от соответствующего решения органа местного самоуправления.

Все ли педагоги получают повышенную зарплату

Новые должностные оклады с 1 сентября обязательно применяют в учреждениях, финансируемых из государственного бюджета, в частности в школах, учреждениях высшего образования и инклюзивно-ресурсных центрах.

Для коммунальных учреждений дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального предвысшего образования переход на новую систему зависит от решения органа местного самоуправления или другого учредителя. Громада должна оценить свои финансовые возможности и предусмотреть необходимые средства в бюджете.

Если учреждение еще не перешло на новый механизм, зарплату продолжают рассчитывать по Единой тарифной сетке с учетом повышения, введенного с 1 января 2026 года.

Изменились и отдельные правила оплаты труда педагогов учреждений социальной защиты. Постановление Кабмина № 1750 предусматривало применение коэффициента 2,5 к должностным окладам по Единой тарифной сетке для определенных работников.

После перехода на новый механизм этот коэффициент не применяют. Если зарплата без премий по новым условиям окажется ниже, чем до перехода, постановление № 1078 предусматривает выплату разницы.

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