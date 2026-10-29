Наразі освітяни залишаються однією з тих категорій працівників, які, попри складність та відповідальність своєї роботи, отримують відносно невеликі доходи. З 1 вересня запрацював новий механізм оплати праці, який передбачає підвищення зарплати для вчителів.

Яка середня зарплата вчителів в Україні, скільки педагоги отримують після сплати податків і від чого залежить розмір виплат, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яка середня зарплата вчителя в Україні у 2026 році

За даними Міністерства освіти і науки України, після переходу на нову систему оплати праці повна місячна зарплата вчителів шкіл становить від 16,6 тис. до 37 тис. грн до сплати податків. На руки педагоги отримують від 12,8 тис. до 28,5 тис. грн.

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Ці суми враховують посадовий оклад, надбавки та доплати. Конкретний розмір виплат залежить від посади, кваліфікації, педагогічного стажу, навантаження та додаткової роботи.

Що змінилося в зарплатах вчителів з 1 вересня 2026 року

Нові умови оплати праці запровадила постанова Кабміну №1078. Вона передбачає перехід від Єдиної тарифної сітки до системи, у якій посадові оклади визначають за встановленими коефіцієнтами та базовою величиною 28 885 грн.

Для розрахунку окладу базову величину множать на відповідний коефіцієнт. Після цього враховують передбачені для конкретної посади підвищення, надбавки та доплати.

Раніше оплату праці педагогів визначали, зокрема, за правилами постанови Кабміну №1298, яка регулює оплату праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки. З 1 вересня для закладів, які перейшли на нову систему, під час установлення окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників ці правила більше не застосовують.

Постанова Кабміну №1749 регулювала попереднє підвищення посадових окладів педагогів за Єдиною тарифною сіткою. З початку 2026 року воно становило 30%. У закладах, які ще не перейшли на новий механізм, це підвищення зберігається. Ця постанова втратила чинність.

Отже, з 1 вересня змінився сам порядок визначення посадового окладу, від якого розраховують частину інших виплат.

Скільки заробляють учителі в Україні в різних закладах освіти

Розмір зарплати залежить не лише від посади та стажу, а й від типу закладу, джерела його фінансування та встановлених працівникові надбавок.

За роз’ясненням МОН, після переходу на нову систему оплати праці місячні виплати становлять такі суми:

У школах від 16,6 тис. до 37 тис. грн до сплати податків, або від 12,8 тис. до 28,5 тис. грн на руки.

У закладах професійної та фахової передвищої освіти від 14,5 тис. до 37 тис. грн нарахованими, або від 11,2 тис. до 28,5 тис. грн після сплати податків.

У закладах вищої освіти від 17 тис. до 53 тис. грн нарахованими, або від 13 тис. до 41 тис. грн на руки.

У закладах дошкільної та позашкільної освіти від 14,5 тис. до 28 тис. грн нарахованими, або від 11 тис. до 21,5 тис. грн після сплати податків, якщо заклад перейшов на нову систему.

У інклюзивно-ресурсних центрах від 22,5 тис. до 28 тис. грн нарахованими, або від 17,3 тис. до 21,5 тис. грн на руки.

Фактичні виплати конкретного працівника залежать від умов його роботи та нарахованих доплат.

Які надбавки впливають на розмір середньої зарплати вчителів

Посадовий оклад є основою зарплати, але не єдиною її складовою. На кінцеву суму впливають надбавки за престижність педагогічної праці, вислугу років, додаткове навантаження та інші передбачені виплати.

З 1 вересня для вчителів шкіл мінімальна надбавка за престижність становить 20% посадового окладу. Її розмір може сягати 30%. Для педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів надбавка становить від 25% до 30%, а для працівників інших закладів освіти, від 5% до 30%.

За новим механізмом доплату в розмірі 2 600 грн за несприятливі умови праці включили до посадового окладу педагогів відповідних закладів. Це означає, що сума стала частиною гарантованої складової оплати праці, від якої обчислюють окремі надбавки.

Для педагогів шкіл, які працюють очно на прифронтових територіях, окрему доплату 2 600 грн за рахунок державної субвенції збережено. Для працівників інших закладів освіти її встановлення залежить від відповідного рішення органу місцевого самоврядування.

Чи всі педагоги отримують підвищену зарплату

Нові посадові оклади з 1 вересня обов’язково застосовують у закладах, які фінансуються з державного бюджету, зокрема у школах, закладах вищої освіти та інклюзивно-ресурсних центрах.

Для комунальних закладів дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти перехід на нову систему залежить від рішення органу місцевого самоврядування або іншого засновника. Громада має оцінити свої фінансові можливості та передбачити необхідні кошти в бюджеті.

Якщо заклад ще не перейшов на новий механізм, зарплату продовжують розраховувати за Єдиною тарифною сіткою з урахуванням підвищення, запровадженого з 1 січня 2026 року.

Окремі правила оплати праці педагогів закладів соціального захисту також змінилися. Постанова Кабміну №1750 передбачала застосування коефіцієнта 2,5 до посадових окладів за Єдиною тарифною сіткою для визначених працівників.

Але після переходу на новий механізм цей коефіцієнт не застосовується. Якщо зарплата без премій за новими умовами виявиться меншою, ніж до переходу, то постанова №1078 передбачає виплату різниці.

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