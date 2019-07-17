Монолог журналиста Георгия Габуния в прямом эфире рейтингового телеканала Рустави 2 в адрес президента России Путина стал сюрпризом для многих. Грузины в своих эмоциях разделились. Одни поддерживают журналиста, другие – категорически против таких экспромтов.

Сразу после эфира под телеканалом Рустави 2 – собрался митинг с требованием уволить ведущего. Его организовали пророссийские политики, а на утро уже и в Москве депутаты Госдумы выстраивались в очереди к микрофону – чтобы выразить свое недовольство. Они требовали наказания не только для ведущего, но и для всех грузин. Запрета летать в Грузию, которую ввела Россия, им показалось мало.

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Госдума единогласно голосует за постановление о введении дополнительных экономических санкций. Российские политики посягнули на главную гордость Грузии – вино и минеральную воду.

Москва давит на болевые точки для экономики Грузии. Туристический сезон после прекращения авиасообщения уже и так оказался на грани срыва.

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Остановка туристического потока россиян – это был ответ на волну антироссийских протестов. После того как депутат Госдумы Гаврилов во время православного форума в Тбилиси уселся в кресло спикера парламента Грузии. Гаврилов публично признал независимость Абхазии и Южной Осетии. То есть фактически оккупацию Грузии.

Тогда российская делегация спешно покинула грузинский парламент и немедленно вернулась в Москву. По всей Грузии прошли многочисленные антироссийские митинги. Полицейские жестоко разогнали один из них – более ста человек оказались в больницах.

Это только усилило антироссийские настроения в Грузии. До сих пор под парламентом собираются митинги с требованием отставки министра внутренних дел, который руководил разгоном.

А известные грузины один за другим заявляют о своем протесте. Футболисты выходят в футболках с надписью Россия оккупировала 20% Грузии. И даже звезда Нино Катамадзе заявила, что больше не будет гастролировать в России.

Эксперты до сих пор спорят о конечной цели телевизионного сюрприза. Но уверены в одном – политтехнологи Кремля уже взяли ситуацию в обработку. После долгой паузы президент Путин отреагировал на требование Госдумы ввести санкции против Грузии

После этого санкции будто зависли в воздухе – российский парламент свое решение не отменил, но и правительство не дало им ход. Хотя милость Путина была выборочной – авиационное сообщение с Грузией так и не восстановили, здесь уже не только политическая игра.

Командиру грузинского легиона все это очень напоминает 2008 год. Тогда накануне военного вторжения Россия также облагала Грузию экономическими санкциями. Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в новое наступление русской армии не верит. Говорит – это скорее похоже на игру по расколу общества.

В Грузии Кремль сейчас пытается отработать сценарий уже разыгранный в Молдове – считает политический журналист Виталий Портников. В соседнем государстве объединились ярые враги – пророссийские и проевропейские силы, чтобы лишить власти олигарха Плахотнюка. В Грузии же лишить влияния хотят миллиардера Иванишвили. Он не занимает никаких должностей, но контролирует и часть парламента, и правительства.

Кремль оставляет пространство для маневра. Санкции обязательно введут, если вдруг что-то пойдет не по сценарию. Ведь просто так отпускать Грузию с орбиты своего влияния Москва не собирается.

Напомним, дело о беспорядках возле парламента Грузии переквалифицировали в попытку государственного переворота.