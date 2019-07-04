Дело о беспорядках возле парламента Грузии переквалифицировали в попытку государственного переворота.

Генеральная прокуратура Грузии переквалифицировала дело о беспорядках возле парламента в дело о попытке совершения государственного переворота в стране.

В прокуратуре считают, что группа лиц якобы пыталась осуществить государственный переворот и захватить власть.

– На первом этапе осуществления этой попытки предполагалось взять штурмом здание парламента, после чего должны были последовать дальнейшие действия по захвату власти. Эта попытка была нейтрализована усилиями правоохранительных органов, – говорится в сообщении.

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Правоохранительные органы будут продолжать следствие по ст. 225 (Организация массовых беспорядков) и ст. 315 УК Грузии (Заговор, мятеж с целью насильственного изменения конституционного строя страны).

К слову, грузинская певица Нино Катамадзе поддержала протестующих в Тбилиси и отказалась выступать в РФ.

Источник: Грузия Online