Дело о беспорядках возле парламента Грузии переквалифицировали в попытку государственного переворота.
Генеральная прокуратура Грузии переквалифицировала дело о беспорядках возле парламента в дело о попытке совершения государственного переворота в стране.
В прокуратуре считают, что группа лиц якобы пыталась осуществить государственный переворот и захватить власть.
– На первом этапе осуществления этой попытки предполагалось взять штурмом здание парламента, после чего должны были последовать дальнейшие действия по захвату власти. Эта попытка была нейтрализована усилиями правоохранительных органов, – говорится в сообщении.
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Правоохранительные органы будут продолжать следствие по ст. 225 (Организация массовых беспорядков) и ст. 315 УК Грузии (Заговор, мятеж с целью насильственного изменения конституционного строя страны).
К слову, грузинская певица Нино Катамадзе поддержала протестующих в Тбилиси и отказалась выступать в РФ.
Источник: Грузия Online