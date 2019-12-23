Битва за украинские недра. Будет ли референдум о рынке земли

При рассмотрении парламентом земельного вопроса под стенами Верховной Рады представители Нацкорпуса устроили стычки с полицией. Также активисты перекрывали Крещатик, так они протестовали против снятия моратория на продажу земли.

Первый день пленарной недели в Верховной Раде начался с земельных баталий. В парламент подтянулись аграрии и активисты с Нацкорпуса, которых также заинтересовал земельный вопрос.

Протестующие пытались установить палатки прямо на проезжей части. Полиция требовала их убрать, после чего перешла в контратаку. Началась рукопашная, в ход пошла брусчатка и слезоточивый газ.

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Нацкорпус даже начал бросать камни в окна гостиницы Киев, где проживают народные депутаты. Но в конце концов полиция снесла их палатки.

В результате столкновений задержаны 26 человек, нескольких митингующих и полицейских забрали скорые.

В зале под куполом также было жарко. Несмотря на то, что законопроекта о введении рынка земли в повестке дня не было, оппозиционные партии с самого утра блокировали трибуну.

Требовали, чтобы законопроект, за который депутаты планируют голосовать во втором чтении, вообще не рассматривали. В Батькивщине считают, что Украина не готова к свободному рынку земли. Европейская солидарность и Голос за земельную реформу, но постепенную.

В провластной же фракции Слуга народа заявляют, что готовы идти на уступки, лишь бы сохранить сам смысл реформы. В конце концов парламентарии договорились искать компромисс на заседании аграрного комитета.

Самое главное, что пугает и политиков, и фермеров – это возможная продажа земли иностранцам. С ними украинские аграрии не смогут конкурировать. Во многих сельхозпроизводителей просто нет денег, чтобы выкупить поля, которые они обрабатывают десятилетиями.

На акциях протеста, которые проходили не только в столице, но и в регионах, аграрии отмечали, что они не против введения рынка, как такового.

Все понимают, что мораторий длиться вечно не может. Но эту формулу аграрии видят иной, чем та, которую принял парламент в первом чтении.

Послушать, что думают селяне, решил на этой неделе президент Украины. На встрече с ними Владимир Зеленский пообещал внести существенные правки в законопроект о введении рынка земли.

Вопрос об иностранцах пока вообще сняли с повестки дня. Допускать ли к украинской земле иностранцев, планируют определиться на референдуме. Но как раз вокруг него пока идут дискуссии, ведь закона о нем в Украине нет.

Главный идеолог земельной реформы министр экономики Тимофей Милованов говорит, что главная ее цель – это вывести из тени. Поскольку многие из аграриев до сих работают по-серому.

Многие в Верховной Раде был уверены, что земельный вопрос вынесут на голосование. Но в повестке дня законопроект так и не появился. О рынке земли депутаты не смогли договориться и на заседании аграрного комитета, которое затянулось до поздней ночи.

Оно обернулось потасовкой и разбросанными пачками бумаг. Депутат от оппозиционной платформы Кива и вообще подрался со слугой народа Андреем Мотовиловке.

К документу подали почти 5 тыс. поправок, а успели рассмотреть лишь 200. Законопроект о введении рынка земли попытаются вынести в сессионный зал уже после нового года.

Напомним, Верховная Рада IX созыва закрыла последнее пленарное заседание в этом году.