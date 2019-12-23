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Факти / Україна / Політика

Битва за українські надра. Чи буде референдум про ринок землі

Під час розгляду парламентом земельного питання під стінами Верховної Ради представники Нацкорпусу влаштували сутички з поліцією. Також активісти перекривали Хрещатик, які протестували проти зняття мораторію на продаж землі.

Битва за українські надра. Чи буде референдум про ринок землі

Перший день пленарного тижня у Верховній Раді розпочався із земельних баталій. До парламенту підтягнулися аграрії та молодики з Нацкорпусу, яких також зацікавило земельне питання.

Протестувальники намагалися встановити намети просто на проїжджій частині. Поліція вимагала їх прибрати, після чого перейшла в контратаку. Почалася рукопашна, в хід пішла бруківка та сльозогінний газ.

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Нацкорпус навіть почав кидати каміння у вікна готелю Київ, де проживають народні депутати. Але врешті-решт поліція знесла їх намети.

У результат сутичок затримано 26 осіб, кількох мітингувальників та поліцейських забрали швидкі.

У залі під куполом також було гаряче. Попри те, що законопроекту про запровадження ринку землі в порядку денному не було, опозиційні партії з самого ранку блокували трибуну.

Вимагали, щоб законопроект, за який депутати планують голосувати у другому читанні, взагалі не розглядали. У Батьківщині вважають, що Україна не готова до вільного ринку землі. Європейська солідарність та Голос за земельну реформу, але поступову.

У провладній же фракції Слуга народу заявляють, що готові йти на поступки, аби тільки зберегти сам сенс реформи. Врешті-решт парламентарі домовилися шукати компроміс на засіданні аграрного комітету.

Найголовніше, що лякає і політиків, і фермерів – це можливий продаж землі іноземцям. З ними українські аграрії не зможуть конкурувати. У багатьох сільгоспвиробників просто немає грошей, аби викупити поля, які вони обробляють десятиліттями.

На акціях протесту, які відбувалися не тільки в столиці, а й в регіонах, аграрії наголошували, що вони не проти запровадження ринку, як такого.

Всі розуміють, що мораторій тривати вічно не може. Але цю формулу аграрії бачать інакшою, ніж та, яку ухвалив парламент у першому читанні.

Послухати, що думають селяни, вирішив цього тижня президент України. На зустрічі з селянами Володимир Зеленський пообіцяв внести суттєві правки до законопроекту про запровадження ринку землі.

Питання про іноземців наразі взагалі зняли з порядку денного. Чи допускати до української землі іноземців, планують визначитись на референдумі. Але якраз навколо нього поки що точаться дискусії, адже закону про нього в Україні немає.

Головний ідеолог земельної реформи міністр економіки Тимофій Милованов каже, що головна її мета – це вивести ринок з тіні. Оскільки багато хто з аграріїв до сих працює по-сірому.

Багато хто у Верховній Раді був впевнений, що земельне питання винесуть на голосування. Але в порядку денному законопроект так і не з’явився. Про ринок землі депутати не змогли домовитися і на засіданні аграрного комітету, яке затягнулося до пізньої ночі.

Воно обернулося штовханиною і розкиданими стосами паперів. Депутат від опозиційної платформи Кива взагалі побився зі слугою народу Андрієм Мотовиловцем.

До документу подали майже 5 тис. правок, а встигли розглянути лише 200. Законопроект про запровадження ринку землі спробують винести у сесійну залу вже після нового року.

Нагадаємо, Верховна Рада IX скликання закрила останнє пленарне засідання у цьому році.

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