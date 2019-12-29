Кличко та Федорук увійшли до топ-20 найвпливовіших людей Київщини

Міські голови Києва та Бучі Віталій Кличко та Анатолій Федорук увійшли до першої двадцятки рейтингу найвпливовіших людей Київщини за підсумками 2019 року.

Рейтинг сотні найавторитетніших та найбільш впливових людей регіону представило видання Моя Київщина. Мерів розділяє усього три сходинки – столичний очільник опинився на 11, бучанський – на 14 місці.

До першої трійки увійшли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та одразу за ним голова Офісу президента Андрій Богдан. Відзначаючи заслуги мерів у топ-20, укладачі рейтингу зосередилися не лише на політичній складовій їхньої діяльності. Зокрема, Кличка похвалили за стратегію над розширенням меж Києва.

– Незабаром площа столиці може збільшитися майже на 3 тис. га завдяки землям Київщини, зокрема частини Броварського та Вишгородського районів, – йдеться у поясненні.

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Київський міський голова зараз зосередився над реалізацією стратегії створення столичної агломерації. Щодо мера Бучі, нагадують експерти, то він є очільником Київського регіонального відділення Асоціації міст України.

Також Федорук приєднався до створеної Віталієм Кличком асоціації Київська агломерація, до якої входять представники 19 громад області. Посаду мера Анатолій Федорук обіймає іще з 1998 року та працює над відстоюванням інтересів громад.

– У вересні 2018 року йому вдалося створити Бучанську ОТГ, до складу якої ввійшли Блиставицька, Гаврилівська та Луб’янська громади. Задля цього Федоруку нібито довелося відмовитися від балотування до Верховної Ради, адже за 96 округом він міг скласти серйозну конкуренцію Ярославу Москаленку, – відзначає видання.

Минулого року мер Бучі Анатолій Федорук займав 34 сходинку рейтингу топ-100 найвпливовіших людей Київщини. Віталій Кличко входив до першої п’ятірки.

До слова, 28 грудня Віталій Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив Шулявський міст.