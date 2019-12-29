PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Кличко та Федорук увійшли до топ-20 найвпливовіших людей Київщини

Міські голови Києва та Бучі Віталій Кличко та Анатолій Федорук увійшли до першої двадцятки рейтингу найвпливовіших людей Київщини за підсумками 2019 року.

Кличко та Федорук увійшли до топ-20 найвпливовіших людей Київщини

Рейтинг сотні найавторитетніших та найбільш впливових людей регіону представило видання Моя Київщина. Мерів розділяє усього три сходинки – столичний очільник опинився на 11, бучанський – на 14 місці.

До першої трійки увійшли міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та одразу за ним голова Офісу президента Андрій Богдан. Відзначаючи заслуги мерів у топ-20, укладачі рейтингу зосередилися не лише на політичній складовій їхньої діяльності. Зокрема, Кличка похвалили за стратегію над розширенням меж Києва.

– Незабаром площа столиці може збільшитися майже на 3 тис. га завдяки землям Київщини, зокрема частини Броварського та Вишгородського районів, – йдеться у поясненні.

Читайте: Это был тяжелый год: Кличко в TikTok заспівав пісню Слєпакова

Київський міський голова зараз зосередився над реалізацією стратегії створення столичної агломерації. Щодо мера Бучі, нагадують експерти, то він є очільником Київського регіонального відділення Асоціації міст України.

Також Федорук приєднався до створеної Віталієм Кличком асоціації Київська агломерація, до якої входять представники 19 громад області. Посаду мера Анатолій Федорук обіймає іще з 1998 року та працює над відстоюванням інтересів громад.

– У вересні 2018 року йому вдалося створити Бучанську ОТГ, до складу якої ввійшли Блиставицька, Гаврилівська та Луб’янська громади. Задля цього Федоруку нібито довелося відмовитися від балотування до Верховної Ради, адже за 96 округом він міг скласти серйозну конкуренцію Ярославу Москаленку, – відзначає видання.

Минулого року мер Бучі Анатолій Федорук займав 34 сходинку рейтингу топ-100 найвпливовіших людей Київщини. Віталій Кличко входив до першої п’ятірки.

До слова, 28 грудня Віталій Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив Шулявський міст.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Это был тяжелый год: Кличко в TikTok заспівав пісню Слєпакова
Это был тяжелый год: Кличко в TikTok заспівав пісню Слєпакова
Найвеличніша подія в історії: реакція соцмереж на відкриття Шулявського мосту
Найвеличніша подія в історії: реакція соцмереж на відкриття Шулявського мосту
Forbes назвав найбагатших музикантів десятиліття
Forbes назвав найбагатших музикантів десятиліття
Шулявський міст
Шулявський міст у Києві почали асфальтувати
Джоан Роулінг
Джоан Роулінг – найбагатша письменниця 2019 року за версією Forbes
The Guardian назвал топ-100 футболистов мира
Роналду лише четвертий! The Guardian назвав топ-100 футболістів світу
PewDiePie лише сьомий: 10 YouTube-блогерів з топ-доходами
PewDiePie лише сьомий: 10 YouTube-блогерів з топ-доходами
Новий Рік, Різдво чи Миколая – яке свято українці люблять найбільше
Новий Рік, Різдво чи Миколая – яке свято українці люблять найбільше
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка