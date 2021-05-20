PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Наташа Тарчевська |

Зеленский отказался давать характеристики Путину и объяснил причину

Зеленський і Путін

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос, возможно прекратить войну на Донбассе, пока президентом РФ остается Владимир Путин.

— У нас нет другого шанса. Мы должны прекратить войну сейчас. Я очень этого хочу и я в это верю.

На вопрос, что думает президент Украины о Владимире Путине, Зеленский ответил, что у него нет времени думать о президенте РФ.

— Я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам Президента Российской Федерации.

Владимир Зеленский подчеркнул, что если неосторожными словами увеличится возможность эскалации, он себе этого не простит.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка