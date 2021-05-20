Зеленский отказался давать характеристики Путину и объяснил причину

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос, возможно прекратить войну на Донбассе, пока президентом РФ остается Владимир Путин.

— У нас нет другого шанса. Мы должны прекратить войну сейчас. Я очень этого хочу и я в это верю.

На вопрос, что думает президент Украины о Владимире Путине, Зеленский ответил, что у него нет времени думать о президенте РФ.

— Я думаю только о встрече в том или ином формате, которая может приблизить нас к окончанию войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам Президента Российской Федерации.

Владимир Зеленский подчеркнул, что если неосторожными словами увеличится возможность эскалации, он себе этого не простит.