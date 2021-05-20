Зеленський відмовився давати характеристики Путіну і пояснив причину

Президент Володимир Зеленський відповів на запитання, чи можливо припинити війну на Донбасі, поки президентом РФ залишається Володимир Путін.

– У нас немає іншого шансу. Ми повинні припинити війну зараз. Я дуже цього хочу і я в це вірю.

На запитання, що думає президент України про Володимира Путіна, Зеленський відповів, що у нього немає часу думати про президента РФ.

– Я думаю лише про зустріч у тому чи іншому форматі, яка може наблизити нас до закінчення війни. Тому я дуже обережно відношуся до характеристик президента Російської Федерації.

Володимир Зеленський підкреслив, що якщо необережними словами збільшуватиметься можливість ескалації, він собі цього не пробачить.