Мы не понимаем, как можно не найти формат участия Украины в саммите НАТО — Кулеба

В МИД разочарованы тем, что НАТО не может найти формат участия Украины в саммите Альянса, который запланирован на 14 июня этого года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В то же время он отметил, что Украина понимает желание союзников провести закрытый саммит, чтобы обсудить трансатлантическое единство. Поскольку примеры таких саммитов были, в частности, в 2017 году в Брюсселе.

— Если честно, мы совершенно не понимаем, как можно проводить закрытый саммит НАТО на фоне агрессивных действий РФ против Украины в Черноморском регионе и против членов Альянса. Я имею в виду последние результаты расследования в Чешской Республике. Мы не можем понять, как можно не найти формат участия Украины в саммите в этом году, — заявил он.

Получение ПДЧ Украине

14 июня в Брюсселе пройдет саммит лидеров стран Североатлантического альянса. Накануне вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО будет на повестке дня саммита Альянса.

Но позже Дмитрий Кулеба отметил, что НАТО не примет решение о ПДЧ. Но Украина стремится запустить процесс, который позволит его получить.