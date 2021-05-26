Ми не розуміємо, як можна не знайти формат для участі України в саміті НАТО – Кулеба

У МЗС розчаровані тим, що НАТО не може знайти формат участі України в саміті Альянсу, який запланований на 14 червня цього року.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Водночас він зазначив, що Україна розуміє бажання союзників провести закритий саміт, щоб обговорити трансатлантичну єдність. Оскільки приклади таких самітів були, зокрема, у 2017 році у Брюсселі.

– Якщо чесно, ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій РФ проти України в Чорноморському регіоні і проти членів Альянсу. Я маю на увазі останні результати розслідування у Чеській Республіці. Ми не можемо зрозуміти, як можна не знайти формат участі України в саміті цьогоріч, – заявив він.

Отримання ПДЧ Україною

14 червня у Брюсселі відбудеться саміт лідерів країн Північноатлантичного альянсу. Напередодні віце-прем’єр з питань євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО буде на порядку денному саміту Альянсу.

Але пізніше Дмитро Кулеба зазначив, що НАТО не ухвалить рішення про ПДЧ. Але Україна прагне запустити процес, який дасть змогу його отримати.