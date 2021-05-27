Суд закрыл административное производство о недекларировании экс-главой Конституционного суда Александром Тупицким участка в оккупированном Крыму и конфликте интересов при голосовании за решение КСУ об отмене электронного декларирования.

Соответствующее решение приняла судья Голосеевского райсуда Киева Александра Колдина в четверг, 27 мая.

— Производство … закрыть в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения, — отметила судья.

Это административное производство открыли по ч.4 ст. 172-6 и ч. 1 ст. 172-7 КУоАП. Оно касалось конфликта интересов у Тупицкого во время участия в голосовании за решение КС относительно электронного декларирования и недекларирование им земельного участка в оккупированном Крыму.

Решение Конституционного Суда

В конце октября 2020 года Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины. Таким образом было отменено наказание за недостоверное декларирование имущества.

Этим же решением он признал положения законов о проверке электронных деклараций чиновников неконституционными и лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) полномочий по проверке деклараций.

После этого президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает увольнение судей Конституционного Суда.

Возобновили работу НАПК и вернули уголовную ответственность за ложь в электронных декларациях 30 декабря 2020 года.

Фото: КСУ