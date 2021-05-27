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Факти / Україна / Політика
Максим Зайченко |

Суд закрив адмінсправу щодо Тупицького через землю в Криму

Тупицький

Суд закрив адміністративне провадження про недекларування екс-главою Конституційного суду Олександром Тупицьким ділянки в окупованому Криму та конфлікту інтересів при голосуванні за рішення КСУ про скасування електронного декларування.

Відповідне рішення ухвалила суддя Голосіївського райсуду Києва Олександра Колдина у четвер, 27 травня.

– Провадження … закрити у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, – зазначила суддя.

Це адміністративне провадження відкрили за ч. 4 ст. 172-6 та ч. 1 ст. 172-7 КпАП. Воно стосувалося конфлікту інтересів у Тупицького під час участі в голосуванні за рішення КС щодо електронного декларування та недекларування ним земельної ділянки в окупованому Криму.

Рішення Конституційного Суду

Наприкінці жовтня 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України. Таким чином було скасовано покарання за недостовірне декларування майна.

Цим же рішенням він визнав положення законів про перевірку електронних декларацій чиновників неконституційними та позбавив Національне агентство з попередження корупції (НАЗК) повноважень щодо перевірки декларацій.

Після цього президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, який передбачає звільнення суддів Конституційного Суду. 

Відновили роботу НАЗК і повернули кримінальну відповідальність за брехню в електронних деклараціях 30 грудня 2020 року. 

Фото: КСУ

Джерело: УНІАН

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