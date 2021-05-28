Офис Президента Зеленского рассчитывает получить информацию от американской администрации относительно разговора об Украине во время встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Подоляк отметил, что от концепции разговора об Украине без ее участия нужно сразу отказаться, ведь это очень невыгодно.

— Это не совсем верно, так как мировая повестка дня и дает основания говорить о про эскалационные точки без присутствия той или иной страны, — подчеркнул политик.

Также Подоляк заверил, что Украина точно получит информацию по дипломатическим каналам о разговора президентов.

— Безусловно, мы всю эту информацию получим, и я думаю, прежде всего мы получим информацию от администрации президента США, — рассказал Подоляк.

Встреча Байдена и Путина

Стало известно, что встреча Джо Байдена и Владимира Путина скорее всего состоится 16 июня в Женеве.

Встреча пройдет сразу после саммита G7 и встречи лидеров НАТО, поэтому Байден сначала услышит мнение союзников, а уже потом сядет за стол переговоров с Путиным.