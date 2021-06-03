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Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

Мы имеем право голоса — Мельник об участии Украины в переговорах по Северному потоку-2

Північний потік -2.

Украине необходимо принять участие в переговорах между США и Германией по Северному потоку-2. Ведь этот газопровод есть ударом в самое сердце страны.

Об этом сказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

— Северный поток-2 — это удар в самое сердце Украины как со стороны экономики, так и безопасности, — отметил он.

Как сказал Мельник, поэтому украинская сторона требует участия в германо-американских переговорах по этому крайне опасному проекту.

— Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса, — добавил посол.

По его словам, еще во вторник, 1 июня, Украина выразила соответствующую просьбу к правительству Германии.

В то же время Мельник добавил, что это будет абсолютная катастрофа, прежде всего для взаимного доверия, если этот гешефт (спекулятивная операция, — Ред.) будет достигнут между Берлином и Вашингтоном — за счет Украины.

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Обсуждение Северного потока-2

Скоро делегация из Германии отправится в Вашингтон, где обсудит спорные вопросы относительно российского газопровода Северный поток-2.

Также представители ФРГ будут разговаривать об отмене введенных 45-м президентом США Дональдом Трампом пошлин на сталь и алюминий с ЕС, которые европейцы считают несправедливыми.

Источник: Андрей Мельник

Фото: Getty Images

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