Україні необхідно взяти участь в переговорах між США та Німеччиною щодо Північного потоку-2. Адже цей газопровід є ударом в саме серце країни.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

– Північний потік-2 – це удар в саме серце України як з боку економіки, так і безпеки, – зауважив він.

Як наголосив Мельник, саме тому українська сторона вимагає участі в німецько-американських переговорах з цього вкрай небезпечного проекту.

– Ми повинні сидіти за одним столом і мати право голосу, – додав посол.

За його словами, ще у вівторок, 1 червня, Україна висловила відповідне прохання до уряду Німеччини.

Водночас Мельник додав, що це буде абсолютна катастрофа, перш за все для взаємної довіри, якщо цей ґешефт (спекулятивна операція, – Ред.) буде досягнутий між Берліном і Вашингтоном – за рахунок України.

Обговорення Північного потоку-2

Незабаром делегація з Німеччини відправиться до Вашингтону, де обговорить суперечливі питання щодо російського газопроводу Північний потік-2.

Також представники ФРН розмовлятимуть про скасування введених 45-м президентом США Дональдом Трампом мит на сталь та алюміній з ЄС, які європейці вважають несправедливими.

Джерело: Андрій Мельник