Телеведущий Сергей Притула заявил о выходе из партии Голос.

— По состоянию на сегодня, 7 июня 2021 года, я объявляю о своем выходе из партии Голос. Подчеркиваю, что я не ухожу из политики. Я иду из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата, — написал Притула в Facebook.

Он отметил, что пытался вести диалог с новым руководством, но ничего не получилось, поэтому он решил дистанцироваться.

— Я до последнего верил в возможность цивилизованного диалога и реанимации партии, за которую на парламентских выборах отдали свои голоса более 850 тыс. украинцев. Но диалога не получилось, и теперь мной руководит только одно желание: отвести негатив от тех команд Голоса в регионах, которые два года искренне и преданно работали для людей, а сейчас стали заложниками ситуации, когда партийные верха не слышат низов, и это глухота приводит к критике всех без исключения членов команды Голоса, — добавил он.

Притула заявил, что партийные ряды начали очищать от тех, кто подверг критике недобропорядочных персонажей из Голоса.

— А это еще раз дает мне основания четко артикулировать, что с такими “функционерами” мне не по пути. И в дальнейшем спутников на тернистых путях украинской политики я буду выбирать более осмотрительно, — сказал он.

В феврале 2021 года Притула решением партии перестал быть членом политсовета Голоса, но остался в партии. Также Притула в 2020 году баллотировался в мэры Киева от этой политсилы.

Сергей Притула баллотировался в мэры Киева осенью 2020 года, но тогда победу одержал Виталий Кличко. Несмотря на это, Притула заявил, что доволен результатами гонки.

Еще тогда он заверил, что планирует оставаться в политике, активно развиваться в этой сфере и участвовать в формировании фракции Голос и программе ее функционирования.

Источник: Сергей Притула